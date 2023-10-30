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Threads追趕X步伐 推GIF回覆投票功能

行政人員版 2023/10/30

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Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前表示，社交平台Threads自7月推出以來，該應用程式的每月活躍用戶數已近1億。為提升Threads的吸引力，Meta宣布推出GIF回覆及投

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