Threads追趕X步伐 推GIF回覆投票功能 行政人員版 2023/10/30 分享： 分享： Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前表示，社交平台Threads自7月推出以來，該應用程式的每月活躍用戶數已近1億。為提升Threads的吸引力，Meta宣布推出GIF回覆及投 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 聯國成立AI諮詢機構 加強全球治理支援合作 今日 聯國成立AI諮詢機構 加強全球治理支援合作 X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 2023/10/27 X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 2023/10/27 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 2023/10/26 成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 2023/10/26 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 科技行業 社交平台 網上服務 Meta 朱克伯格