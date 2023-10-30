聯國成立AI諮詢機構 加強全球治理支援合作 行政人員版 2023/10/30 分享： 分享： 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾呼籲全球科學家和AI專家，要及時採取行動，應對AI可能對人類構成的生存威脅。聯合國日前宣布成立一個AI諮詢機構，將為國際社會增加對AI的治理提 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Threads追趕X步伐 推GIF回覆投票功能 今日 Threads追趕X步伐 推GIF回覆投票功能 X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 2023/10/27 X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 2023/10/27 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 2023/10/26 成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 2023/10/26 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 人工智能 聯合國 社會民生