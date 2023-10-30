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十月驚奇不斷 習拜會愈難得愈必要

評論 2023/10/30

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美國總統大選有「十月驚奇」之說，10月突發事件對11月選舉或有意想不到影響。明年才是美國大選年，無礙今年10月冒出多個十月驚奇，恐怕為如無意外11月有望成事的「習拜會」添上意外。

王毅晤布林肯 作實推動習拜會

這個10月，以色列和巴勒斯坦打起仗來，菲律賓同中國撞起船來，中美對立指數跌中帶升。更難搞的，還怕是美國眾議院忽然選出一個名不見經傳的美國三把手來。

但也正正因為這些足以牽涉全球的黑天鵝亂舞，中美潛在溝通障礙愈多，中美就愈是需要克服障礙去聯手阻止黑天鵝起飛，習拜會就愈是有必要辦成。

11月到來之前，中美近日頻頻眉來眼去，非常努力為習拜會鋪路。中共中央政治局委員、外交部長王毅上周應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）邀請訪美，一併會見了美國總統拜登（Joe Biden）及白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），雙方作實了推動習拜會辦成的意願，算是小突破。

王毅出發前，美國民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）訪華，也見到了國家主席習近平、副主席韓正、王毅和發改委主任鄭柵潔等，並與中方簽署了清潔能源合作備忘錄。紐森亦畀足面，在鏡頭前說了在美國政治不正確的話，表明自己不同意美中是零和博弈，也不認同甚麼脫鈎或去風險，「中國愈成功，我們所有人都愈成功。」

還有，中美金融工作組上周視頻舉行了首次會議，中美企業在愛達荷州簽了數十億美元美國農產品採購意向協議……

不過你已經估到，既然是中美，事情肯定不會這麼順攤。中美為習拜會積極創造條件之際，十月驚奇接二連三，大大小小幾隻黑天鵝蠢蠢欲動，伺機起飛。

中美加速走近 突撞以巴「玻璃」

第一個驚奇是以巴衝突。哈馬斯以前所未見銳勢奇襲以色列，以方狂怒圍攻加沙（和一併掃蕩西岸）把浩劫十倍奉還，戰事膠着至今，國際社會隨之撕裂。美國無可避免支持以色列，中國則必然站在廣大阿拉伯、伊斯蘭和發展中國家一方聲援巴勒斯坦。中美本正張開雙臂加速互相走近，砰一聲發現前面原來有道玻璃。

幸好這障礙不算太高，也沒把中美撞昏。美國亦有不少穆斯林和同情巴勒斯坦聲音，加上華府絕不願重新陷入中東泥潭，拜登政府正設法撳住以色列別鬧太大，並明顯動員了歐洲眾小弟落場幫手。

防止失控的另一關鍵是哈馬斯背後的伊朗，世上能有效施壓德黑蘭的國家也沒有幾個。一個疑似正因美國忙於招呼以色列而在烏克蘭戰場獲益，降溫誠意存疑。另一個則和伊朗簽有25年全面合作協議，並促成了伊朗同沙特和解，用實際行動證明了自己希望中東擺脫亂局發展起來，此刻肯定正在幕後努力勸和促談。

菲南海碰碰船 中美恢復軍事交流

第二個驚奇離家更近。菲律賓在南海與中國玩起奇葩碰碰船，還撞了至少兩次。這個美國盟國忽然伸手把美國軚盤一扭，轉向同東方大國相撞的道路。拜登表示，任何對菲律賓武裝力量的攻擊，都會喚起美菲共同防禦條約。

只是這黑天鵝似乎是醜小鴨扮的。撞船片段既有菲方視角，亦有中方視角，更有天上視角，同時由國際通訊社拿到，剛才怎麼好像聽到有人說「Cut! Good take」？

菲方連海警船噸位也比不上西方傳媒稱為「海上民兵」的中國遠洋漁船，那條攔腰搶到中國海警船船頭的「補給船」，更是私人遊艇都不如，菲方此等「武裝力量」還用得着中國攻擊嗎？當然，碰碰船就算加上水炮亦都只是玩玩水，是嬉戲不是攻擊，拜登也（終於背熟了貓紙）沒有說中國攻擊菲律賓，說的只是假設情況，假如外星人對菲律賓開火，美國會同外星人駁火，收到。

更巧的是，李尚福從公眾視野消失有了結果，人大常委上周免去其國防部長及國務委員職務。美國早前多番嘗試同中國軍事接觸皆不獲回應，一大癥結就是美方不願撤銷無理制裁李尚福。中國的招牌安全與防務對話，北京香山論壇現正舉行，美國國防部正派員出席。好奇的美軍B-52轟炸機上周來南海看看是怎樣的，好客的解放軍則和他玩玩特技飛行，大家開心完平安回家。

第三個驚奇才真正難搞，因為就發生在家裏。美國眾議院癱瘓三周，流產三次，第四次終產生了一個奇人眾議長。這還可能是難產，問題才剛剛開始。

美眾議長終選出 惟問題仍未解

路易斯安那州眾議員約翰遜（Mike Johnson）51歲，2015年首次當選，2019年成為150多名保守派議員黨團「共和黨研究委員會」主席，2021年擔任在院內代表全黨的「共和黨眾議院會議」副主席，地位說低不低，說高則遠遠排在議長、多數黨領袖、黨鞭、共和黨眾議院會議主席之後，只能算是明日之星。

怎料這區區8年眾議員，上周竟成為1883年以來資歷最淺眾議長、總統第二順位繼任人。亦即假如拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）一同有甚麼閃失，約翰遜就會成為「自由世界領袖」。（House of Cards主題音樂不禁在腦中響起。）

約翰遜最為人知的，或許是他協助特朗普（Donald Trump）挑戰2020年大選結果扮演了主導角色，在120名聯署共和黨眾議員中第一個簽名。他今次繼而既得到黨內少數成事不足、敗事卻有餘的極端派支持，亦獲得黨內主流保守派認可，以至溫和派默認。

但問題還是沒有解決。眾議長需要超黨派視野，約翰遜前任麥卡錫（Kevin McCarthy）下場則證明了現在這工作有多凶險，約翰遜手腕是否足夠？比他資歷深的議員是否只是「睇佢幾時死」？

約翰遜在墮胎、同性戀、軍援烏克蘭等問題上，都屬堅定保守派，和民主黨是否有得傾？共和黨愈發傾向保守極端，拜登在大選年想管控同中國分歧會否更難？以後每次想派錢烏克蘭，是否都要扯上台灣才有望過關？

妖精還正從黑天鵝化為顯而易見的灰犀牛。麥卡錫獻出了政治生命爭取的華府45天臨時撥款，會在11月17日到期，撞正習拜會假定舉行的三藩市APEC會議。民主黨能否及時與約翰遜的眾議院實現折衷，讓拜登有空去見習主席？

中國外交部長王毅（左）上周應美國國務卿布林肯（右）邀請訪美，作實了推動習拜會辦成的意願。（新華社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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