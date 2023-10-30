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港府出招吸資穩樓市 仍需增力度

評論 2023/10/30

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日前，香港迎來疫情後的首份施政報告，標誌着經濟正式進入下一階段。這是一個重要時刻，因為接下來香港不能再依賴周期性反彈，需要更廣闊的視野帶領經濟走出當前的困境。事實上，政府也已經發現了香港正面臨的結構性問題，但暫時只能提供短期的權宜之策。

從行業角度看，施政報告更加側重於吸引投資和穩定樓市，但其實還需要更多措施來扭轉謹慎的市場情緒。自2021年政府將股票印花稅上調至0.13%後，今年政府將其下調回0.1%。此外，政府宣布落實投資3,000萬元及以上的「資本投資者入境計劃」，相比於競爭對手（如新加坡）來說，這是一個更便宜的選擇。

需與內地拓合作 改善市場情緒

然而，在房地產市場和互聯網平台遭遇監管風暴後，政策風險仍然是香港市場的一個擔憂，減稅並不能從根本上帶來不同。相較於2021年二次上市帶來資金流入時的峰值，恒生指數目前下跌了42%。日均交易額也由2021年1月的2,440億港元下降至2023年9月的900億港元，降幅達到63%，加劇了市場流動性不足的問題（圖一），股票和債券籌集的資金也均處於較低水平。香港政府需要與中國內地政府更密切地合作，升級各種互聯互通計劃並降低監管風險，以改善市場情緒。

房地產方面，截至2023年8月，房價相較於2021年中的水平下降了15%。房屋交易量甚至低於疫情期間（2020年）的水平。政府削減了相關的印花稅並縮短適用期限，這是考慮到居民的房屋負擔能力而採取的部分寬鬆措施。具體政策包括將買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%，並把額外印花稅的適用年期由3年縮短至兩年。

減辣利增短期交投 惟難撑樓價

這些措施可能會有助於增加房屋交易量，但可能無法支撑房價。印花稅只是影響樓價的眾多因素之一，高利率、新增供應和經濟不確定性也是樓價疲軟的原因，這也意味着樓價依然有進一步下跌的可能。如果全球利率環境始終保持在高位，未來12個月香港的房價可能會進一步下跌5至10%。不過，在不影響金融穩定的情況下，當前政府並不會過於擔心樓價波動。

關於其他領域，令人失望的是綠色轉型和融資缺乏方向和細節。關於如何將香港打造成一個領先的綠色融資平台，以及香港的可再生能源結構，目前還沒有進一步的最新消息。去年的施政報告也沒有提及港交所新設立的國際碳市場。

香港將會推動北部都會區和交椅洲人工島兩個大型項目，但財政儲備持續消耗的情況下，融資方案也並無細節。由於人口快速老齡化帶來的對醫療的需求，香港未來的財政支出只會進一步增長（圖二）。在土地收入低迷的情況下，財政收入的前景也並不完全樂觀。2018年至2022年間，不包括相關印花稅，土地收入佔香港財政收入的21%（圖三）。政府可能需要更多地發行債券、資產證券化和公私合作（PPP），這確實可以為金融部門帶來更多機會。

內外風險升 結構性問題待解

未來幾十年，香港的人口老齡化趨勢將會加速，老年人口比例將從2023年的21%增加到2050年的41%。為了應對這個問題，香港政府提議向每名新生兒的父母發放2萬元的現金補貼，並提供各種稅收優惠，以提高出生率。這是許多發達經濟體面臨的共同問題，但一次性補貼是不夠的，而是需要在醫療、兒童保育服務、教育和住房方面採取全面的措施，來降低育兒成本。對於人才外流，香港政府應該更多地通過教育和醫療投資來留住本地人才，而不能只寄希望於吸引外來人才流入。

雖然香港政府推出了吸引資本的措施，但仍需解決地緣政治擔憂，因為這會直接影響香港的競爭力和增長機會。外資企業在港設立區域總部和辦事處的數量自2019年以來連續3年下降，雖然疫情起到了一部分原因，但這個訊號依然值得引起重視。香港政府需要找到更好的方法來管理與西方的商業關係，從2012年至2022年的十年間，半導體相關產品將佔香港貿易總額的比例從16%上升到39%。由於此類電子產品大部分通過空運運輸，如果商業關係管理不當，將直接影響香港作為國際物流樞紐的地位。

香港政府開始着力於促進經濟增長，這是一個好消息，但政策方向和願景在清晰度上不及預期。雖然解決許多結構性問題需要時間，但考慮到地緣政治風險上升以及財政形勢嚴峻，香港需要做出更明智的努力。

撰文 : 艾西亞（Alicia García Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家

欄名 : 評論

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