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跨越年齡　激發潛能　共同成長　領展「愛 ‧ 匯聚計劃」十周年

特約 00:00 2023/11/01

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「無論是青年人，或是退休長者，都擁有巨大的潛力，可以為社區做出有意義的貢獻。」

為了滿足兩代不同但同樣值得珍視的社群的獨特需求，使他們的才能得以發揮，領展「愛 ‧ 匯聚計劃」自2013年成立以來，透過支持創新的社區計劃，旨在善用社會資源、發揮每個群體的優勢，賦能予他們使成為推動社會的強大力量。透過提供專門的資源、經驗和社區網絡，年青和年長的兩代人正在重新定義社會的期望，以證明年齡並不構成障礙。

拓闊眼界　豐富經驗　實現夢想

「領展大學生獎學金不單提供金錢上的獎勵，亦提供一個很好的平台，讓我從多方面認識社會。」連續兩年獲得領展大學生獎學金、就讀香港中文大學歷史系三年級的陳穎妍，其座右銘是「機會是留給有準備的人」。穎妍主修歷史、副修文化管理。「我希望在博物館內，以有趣的方式讓大家認識和喜歡歷史。」

穎妍平時努力鑽研文化、歷史及藝術的相關知識。

穎妍時刻裝備自己，其座右銘是「機會是留給有準備的人」。

穎妍表示，每年二萬元的獎學金對自己有很大幫助，讓她有能力參加更多課外活動，開拓眼界，不用為維持日常生活開支而煩惱。除了學習手語，她也會使用部分獎學金購買博物館和藝術館的門票，期望將來有機會成為幫助聽障人士融入社會、低收入家庭小孩接觸藝術文化歷史的一道大門。最近，穎妍成為了108位「香港故宮學生文化大使」之一，為學生、長者等各式各樣的訪客作導賞員，透過實戰經驗收穫實用技巧，並認清自己的長處和仍須努力的地方。

穎妍與長者義工一起參加塑膠環保回收工作坊。

課餘時，穎妍亦積極參與領展舉辦的社區活動。在一次「領展同學會」活動中，穎妍在南昌薈街市替惜食堂回收賣剩的蔬果，讓她知道原來不少菜販都很有愛心，更令她成為關心無家者的義工。「領展舉辦的塑膠環保回收和大型社交技巧工作坊讓我增廣見識，學到在學校裏學不到的東西。我慶幸能夠收穫這些難得經驗，得以在正式踏入社會前，更明確自己的人生目標。」

活齡再演繹　舞台上提升精神生活

領展自2019年起資助戲劇團體Arts' Options成立的「長 ‧ 智 ‧ 戲」項目，為金齡人士提供專業戲劇培訓，過去四年成功培養出70多位專業的金齡演員，他們除了在舞台粉墨登場，也有參與電視和廣告等演出，漸獲演藝界的賞識與認可。領展是Arts' Options的第一個企業贊助，項目計劃藝術總監陳桂芬（Brenda）回憶當年尋求領展贊助的原因，「領展深入社區，了解社區和街坊的需要，認同長者應繼續有活力和開心地過每一天、有追夢的權利。更重要的是，領展很多社區計劃均以回饋社會為目標，和我們可說是一拍即合。」

Brenda指出，過去四年多，跟領展合作非常愉快。

《新馴悍記》劇照。

自2019年開始，「長 ‧ 智 ‧ 戲」項目突破傳統樂齡服務的刻板形象，鼓勵長者透過表演藝術聯繫志同道合的友伴及社區，發展他們潛能的同時，改善他們的身心健康和精神生活品質。從長者學員的自我學習、登台演出，後獲得社會人士的認同及欣賞；至今年5月，11位劇團成員接受英國列斯文化年的邀請，走出香港前往當地演出，展現香港金齡演員的藝術造詣。Brenda感激領展不但一路下來提供支援，更給予他們很大的創作自由度。

11位金齡劇團演員獲邀遠赴英國演出。

項目踏入第五年，展望未來，Brenda目標清晰，「我希望項目能夠做到可持續發展，我們已經訓練了一批專業長者演員，他們可以繼續回饋社會，例如出色的長者演員也可成為導師，教導和培育更多『老友記』演員。」

（資料由客戶提供）

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