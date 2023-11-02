數碼無障礙融入智慧城市建設 共建多元共融社會

網絡世界不僅能讓我們探索無邊無際的資訊，也能將人與人的距離拉近。然而，大家在享受這些便利的時候，又有沒有注意到不同群體在網絡世界上，可能有不同的需要呢？提升數碼無障礙（Digital Accessibility）程度，不僅讓殘疾人士受惠，長者、特殊學習需要人士也能更輕鬆瀏覽網站和使用流動應用程式，遨遊數碼世界。近年政府積極提倡香港邁向智慧城市、建立多元共融的社會，那麼在網絡世界中，香港的數碼無障礙程度發展到哪裏呢？

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）行政總裁黃家偉工程師解釋，數碼無障礙是指確保數字科技、網站和流動應用程式等數碼平台在設計和運作上，能夠讓所有人，包括身體、語言、感知或認知有不同能力或需要的人士，都能夠平等地訪問和使用，讓每個人都能夠平等地參與和分享數碼資訊和服務。早在2001年就推動香港數碼無障礙的立法會議員葛珮帆表示，儘管香港在數碼無障礙的道路上已有所進步，但仍能進一步提升，一些數碼化的公共服務或商業服務仍在努力實現完全傷健共融。



數碼無障礙促網絡世界人人平等



「網上資訊令大眾生活更便捷，並為所有人提供了更多工作和發展的機會，這應該是所有人也可以享受得到。」葛珮帆分享，許多殘疾人士認為網絡世界對他們來說非常重要，能幫助他們與社會聯繫，令生活簡便，然而，在網絡世界中，他們仍然面臨着許多障礙。葛珮帆指「在疫情期間，很多人也使用網購服務，但是香港最受歡迎的六大網購平台的應用程式在當時尚未全面符合無障礙設計的標準。」

最常見符合無障礙設計標準的例子是，視障人士能利用螢幕閱讀程式將網站內容朗讀出來。黃家偉指其他的數碼無障礙實踐的例子包括改變顏色比例，讓視力障礙者易於閱讀、為聽力障礙者提供字幕或手語視頻、為身體行動不便者提供鍵盤導航選項、語音命令和可定製的界面、為認知障礙和學習困難者提供簡潔的界面及輔助工具。隨着香港人口老化問題嚴重，長者或會面臨視力或聽力衰退，增加他們使用數碼平台時面對的不同挑戰，而無障礙網站的標準能夠滿足不同人士的需要，讓他們可以接觸和使用數碼資訊和服務。

▲ 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）行政總裁黃家偉工程師

縮窄數碼鴻溝成智慧城市與多元共融關鍵



據了解，政府已要求所有政府部門的網站採用無障礙網站的標準，希望能夠起帶頭作用，為市民大眾打造無障礙的數碼環境。然而，普遍網站在落實無障礙的過程當中，依然存在一些需要改善的地方。葛珮帆就以應用程式的認證過程為例，「在認證身份的時候，需要拍攝身份證、對着電話的鏡頭做一些面部表情，這些步驟對殘疾人士來說，可能會帶來一些使用上的困難。在設計智慧城市或網上服務時，公共和私營機構都有責任遵守無障礙標準，建立更包容和公平的社會，並確保每個人都能夠平等地參與其中。」

在葛珮帆看來，無論是建設智慧城市還是實現多元共融的社會，最終的關鍵是改善市民的生活，讓每個人都能夠獲得同等的資訊和機會。打破數碼鴻溝是其中一個重要的關鍵。「建設智慧城市是透過創新科技整合城市的設施和服務，提升資源運用的效率，優化城市管理，但最重要的目標是改善市民的生活品質。」

她續以港鐵推出的「關愛共乘」應用程式為例，應用程式界面簡潔，功能可以滿足不同用家的需求，方便他們出行，例如可以放大字體方便長者，視障人士可以使用語音輸入，應用程式內還內置聲音導航、GPS定位帶領用家前往特定的目的地。「現時社區的硬件設施，如無障礙通道、臨時斜板、輪椅座位等建設並不足夠，令有需要人士出行不方便。但如果硬件設施和數碼導航的軟件能夠互相配合，人人都可以無障礙出行，安心遊玩。」

▲ 立法會議員葛珮帆

ESG風氣盛行 企業宜實踐數碼無障礙



近年來，公眾對企業在環境、社會和管治（ESG）方面的實踐愈來愈重視。在這個背景下，平等提供服務變得非常重要。葛珮帆期望所有企業都能以企業社會責任（CSR）的精神，努力提供無障礙的數碼服務。

黃家偉相信：「推動數碼無障礙能夠提升用戶體驗、擴大市場和提升企業形象，因此值得企業管理層將之納入公司策略。」要有效地推動數碼無障礙，首要是從上而下的參與，除了為員工提供專業培訓，增加他們對數碼無障礙的知識和技能，明白創造數碼無障礙的重要性外，管理層更要以身作則，積極參與培訓和教育活動，以示範對數碼無障礙的承諾和重視。

他同時建議那些有意實踐數碼無障礙的企業可以首先將外部評估交由專業的無障礙評估機構進行，以制定行動計劃。「企業的行動計劃可能包括技術方面的改進，例如調整網站結構、採用無障礙設計的良好編碼準則，以及提供無障礙功能。同時，也需要確定內部流程和政策，以支持數碼無障礙的實施和維護。」數碼無障礙是一個持續的過程，黃家偉鼓勵企業建立監測機制，以確保網站或應用程式能夠持續符合無障礙標準，並透過定期檢查和測試，根據反饋和使用者體驗來不斷改進。

▲ HKIRC透過舉辦講座、研討會和工作坊，向企業、大學和其他相關組織傳遞數碼無障礙的重要性和好處，並幫助他們實施數碼無障礙措施。圖為黑暗中對話工作坊。

（特約）