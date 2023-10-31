萬聖節 與惡鬼沐浴 副刊版 2023/10/31 分享： 分享： 今日是一年一度的萬聖節，原來這個西方「鬼節」的起源有眾多的說法，其中一個最多人熟悉的說法源於不列顛凱爾特人，這一天既是他們傳統上慶祝豐收的節日，同時他們亦相信10月的最後一天是夏盡冬來的日子，在這一天 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 魔雪奇緣10周年馬拉松特典場 連睇兩集魔雪送限量禮物包 2023/10/30 魔雪奇緣10周年馬拉松特典場 連睇兩集魔雪送限量禮物包 香港兒童合唱團友共情音樂會 許冠傑現身支持分享音樂歷程 2023/10/09 香港兒童合唱團友共情音樂會 許冠傑現身支持分享音樂歷程 旺角LDeluxe by LBuy旗艦店 將日本涉谷Parco 6樓搬來港？ 2023/09/25 旺角LDeluxe by LBuy旗艦店 將日本涉谷Parco 6樓搬來港？ 全球最適合學生的城市 倫敦第五次蟬聯第一位 2023/09/23 全球最適合學生的城市 倫敦第五次蟬聯第一位 《美獅鋒味搖滾美食節》重臨 謝霆鋒夥拍名廚再度獻技 2023/09/21 《美獅鋒味搖滾美食節》重臨 謝霆鋒夥拍名廚再度獻技 美容 時裝服飾 消費資訊 消費種類