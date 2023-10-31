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萬聖節 與惡鬼沐浴

副刊版 2023/10/31

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今日是一年一度的萬聖節，原來這個西方「鬼節」的起源有眾多的說法，其中一個最多人熟悉的說法源於不列顛凱爾特人，這一天既是他們傳統上慶祝豐收的節日，同時他們亦相信10月的最後一天是夏盡冬來的日子，在這一天

...

欄名 : 新鮮熱辣

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