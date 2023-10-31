現在內地中產朋友圈都在說幾個關鍵生活方式轉變，一個是消費降級，另一個是中產返貧，還有降本增效。主要原因是因為經濟下滑，有些人換了工作，有些趁疫情後重新調整，兩者都涉及收入不比以前或不穩定，本來傳統概念就是得慳住使，但往另一方向想，他們又整理出一種較新的意義。沒錢要慳消費是個被動的說法，主動的說法是生活消費觀重新整理。

之前在小紅書及豆瓣網上，已經有一種省錢小組的討論，當時主要是提供省吃省用的節約資訊。但是那種只教哪裏坐車、哪裏吃飯平、甚麼時候有特價的攻略，被認為解決不了心理問題，有時變成愈想省錢愈花得多的情況。典型是中短途的話，攻略上說不打車而走路回家，以為就順道健身，結果走到家門口，反而因要慰勞自己而買更多飲料和食物，或坐下來歎番杯。

現在他們說消費降級，但不降質。想法是重組一種消費的價值觀，要一種踏實和理性的消費習慣。減少以前過度消費的習慣，例如電商促銷時買買買，買來大堆不中用或貪平的物品。反映在工作相關之上，就是由於整個生活與工作情況的改變，多了在家工作、轉工或者失業，令穿着打扮需求也大為改變。過往每天要不同的裝扮與配襯，今天都變得不再需要，所以非必要的奢侈名牌消費明顯減少。

少了職場上的見面，就少了交際或送禮回禮的消費。然後是必需品則更有價格意識，以減低成本。看來都像把以前在公司的KPI打工意識，轉作家居開支的評估。不知這一波消費降級，會否真的會長久地扭轉國民的消費觀。