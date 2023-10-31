「終於感到秋涼，太令人感動了。」Bonnie伸了伸懶腰說道。

「可以計劃一下假日行山活動！」我提議。

Bonnie立即大笑：「我說秋涼，意思是可以吃煲仔飯、蛇羹等！還有燒烤和羊腩煲。顯然，我跟你是兩類人。」

「你剛剛說的，都是高脂肥膩的食物，你有健康東西愛吃的嗎？」我揶揄她。

她想了一會：「終於想到了。我愛栗子，上星期在車站門口看到栗子檔開了，我立即跑去買，晚飯前，已經吃了整包半磅。」

「沒錯。栗子是不可多得的街頭健康小食，但是，你必須知道，雖然它的脂肪很低，纖維又高，但也要控制分量，十五粒栗子，已是一碗白飯的熱量，要是在正餐前吃過，下一餐的米飯分量必須減少，要不然，就好像多吃了飯一樣。」我詳細告知。

「這一點我還記得，你真的要稱讚我。」她續說：「用來做小食或許我還控制得住，但是，若面前放了一煲栗子炆雞，我真是要投降，總覺得那些栗子特別香甜，我可以一口氣吃十多粒。」

我提醒她：「栗子炆雞就變得很高脂啊！」

她問：「何解？那些栗子只是炆過吧！」

我瞪着她：「栗子跟連皮雞件一起炆煮，你認為那些雞油跑往哪裏去？」

她笑言：「我的肚腩！怪不得那些栗子特別香。」