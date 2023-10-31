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掃興型人格

副刊版 2023/10/31

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有些人在一群人當中，特別不討人喜歡，是有原因的。他們通常有一個特徵：就是一開口就是掃人興，英文稱這些人做wet blanket、buzzkill或party pooper；掃興人就像一張wet blanket一樣，人家本是興致勃勃，但他一開口就像一塊濕毯子，冚熄所有人那團火。例如，一班朋友提議去某餐廳聚會，當大家也覺得是個不錯的主意時，那張wet blanket卻藐嘴藐舌，從頭嫌到尾，令提議者尷尬，也令其他人感到不舒服。

又或一眾替主角慶祝他升職時，掃興人會忽然訴說自己失意落泊，令成個場的氣氛因他一人由開心變愁眉，明明人家才是主角，經他這樣搶fo（focus），大家的注意力都不得不轉移到他身上，這也是十分掃人興的行為。又或一班朋友去旅行，人家花了時間替眾人做統籌、策劃和安排，無功也有勞，但掃興人稍有不稱心之事，就彈三彈四，令整個旅程都瀰漫着令人非常無癮的氣氛。

跟掃興人相處，分分秒秒都是場災難。若工作上不能避免，那沒辦法，但朋友有得揀，那就無謂難為自己。一個人可以不理甚麼場合，肆無忌憚地掃他人之興，必定性格上附帶其他特徵，包括：一、不理人感受；二、不懂得欣賞別人的努力或心意；三、把別人的付出看成理所當然；四、只聚焦於別人的缺失；五、低EQ；六、自我中心；七、喜歡藉製造不開心之事去引起關注或搶fo；八、強烈嫉妒心，看到別人有美事、開心事、喜慶之事，就會不爽破壞人家的喜樂，就是他們最喜樂之事。一個心理不健全的人，是沒有能力由心地替別人高興的。

以上特徵，掃興型人格中是但幾樣，都很難令人想靠近。掃他人興者很多時不明白為何自己無人緣，甚至自覺自己只是為人「率直」而已。率直和掃興是兩回事，到成年還分不清，令人討厭實在難免。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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