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習拜會前中美續角力 加築科技堡壘

評論 2023/10/31

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以色列和哈馬斯衝突加劇全球動盪，令下月有希望在APEC峰會上成行的「習拜會」提高了國際關注度。雖然雙方近來頻繁互動釋放暖意，但也在關鍵時刻提高姿態，以及在核心戰場科技領域仍針鋒相對，各自加築堡壘，似已奠定習拜會乃至中美關係「以打促談」的新基調。

拜登接見王毅 採對等外交禮儀

剛剛結束的中國外長王毅赴美行程中，最引人關注的一個細節，是美國總統拜登（Joe Biden）在接見王毅的座次安排上，採取了今年早些時候美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華時，習近平坐在長條桌端首，中美官員分坐兩側的方式。這說明美國已經逐漸了解了中國在對外關係上新的敘事風格，且以對等原則行事，在外交禮儀上不落下風。而王毅在美表態亦軟中有硬，表示習拜會並非「一馬平川」（意指前路並非一片廣闊平原，能縱馬馳騁），也未對最終成行做出承諾，保留了中方取消會晤的主動權。

事實上，經過年初的「氣球風波」之後，中美兩國在促成今次元首會晤中都已小心行事。在過去幾個月裏，美國高層的重量級人物頻繁訪華，中方的接待規格也隨着會面可能性的提高逐漸提升，這個月，習近平接見了前來訪華的參議院多數黨領袖舒默和加州州長紐森（Gavin Newsom），被視為是超規格接待。

美出口新管制 涉科技核心利益

不過，人們也注意到了，在8月底美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華時，在中美關係上有特殊意義的國產科技品牌華為閃電推出的7納米芯片5G手機。本月早些時候，美國商務部也如期推出了更新版的技術出口管制措施，堵上了去年措施的漏洞。此外，美國商務部副部長艾倫埃斯特維斯（Alan Estevez）也在日本表示，未來雲計算和人工智能幾乎無所不在，將運用在包括軍隊指揮等各個方面，會考慮限制中國用戶訪問美國公司提供的雲計算服務。

事實上，從拜登政府上台後對華科技競爭明確了「小院高牆」策略之後，逐漸以「切香腸」的態勢不斷演進，即便是在小心經營中美關係的時期，對華施壓力度依然只增不減，顯示科技博弈作為中美角力的核心，是美國不能讓步的核心利益。

中美科技戰雙方的策略已然明朗，美國不斷提高小院的面積和牆的高度，中國則要加快以舉國體制突圍「卡脖子」技術的速度。上周的十四屆全國人大常委會上通過了幾項重要人事任免，在前國防部長李尚福和外交部長秦剛被免職的喧囂之下，其實也還有一則關乎中美關係的重要任命，即是新任科技部長陰和俊，將會如何帶領重組之後的科技部，以更精準的定位迎戰科技博弈。

京重組科技部 學者型部長統領

在今年3月黨和國務院機構改革中，雖然外界將主要焦點放在了金融系統改革，但第一條就是「重組科技部」，足見在決策層心目中分量之中。改革後的科技部去除了多項管理職責和下屬機構，將專注在戰略規劃、重大專項、國家實驗室等事關國家發展全局和長遠的科技工作，以「舉國體制」頂層設計，迅速提升中國科技實力。

在科技部獲全新定位之後，此次選出的陰和俊，被外界視為標準的學者型官員，他長期從事電磁場理論與微波微波遙感技術等領域研究，還曾擔任「神舟七號」任務的副總指揮長，後來還擔任北京常務副市長、天津市委副書記，在主掌科技部前在中科院擔任副院長。從他的履歷來看，是兼具科技專業能力和重要省市的全局治理經驗，這對於重組後的科技部需要承擔的大國科技任務無疑是重要能力。

中美關係盤根錯節，「習拜會」即便最終成行，匆匆一面也無法解決所有問題，最好結果也是能合作的開始合作，該競爭的繼續競爭，要脫鈎的則還是要繼續脫鈎。在「以打促談」的新中美關係常態下，惟有不斷加強自身技能，掌握談判籌碼，才可能在博弈中尋求新的穩定平衡。

美國總統拜登（右）接見中國外長王毅的座次安排，採取了今年早些時候美國國務卿布林肯訪華時，習近平坐在長條桌端首，中美官員分坐兩側的方式。（新華社資料圖片）

撰文 : 潘攀

欄名 : 中外廣角鏡

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