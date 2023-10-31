引優秀內地服務業 推動港產業升級

自今年初與內地全面通關「復常」以來，香港社會出現了明顯熾熱的「消費北移」現象，大量市民在假日北上內地消費。譬如剛過去的重陽節假期，據媒體報道，約有86.1萬人次北上，而內地來港旅客僅25.2萬人次，北上人次大約是南下的3.4倍，雖然內地不放重陽節可能對訪港人次有影響，但對北上消費熾熱的方向影響有限。經過通關以來大半年的時間檢驗，看來這個「消費北移」現象大概不是偶然或短期現象，而是表現出一定的趨勢性和穩定性。

與這個「消費北移」現象同時發生的，則是內地訪港旅客的人次和消費力出現下降。坊間的主流說法是內地訪港旅客的消費模式改變，大量旅客的消費模式從以前的「購物遊」改為現在的打卡式「深度遊」，消費減少。本地消費力北上和內地客南下的消費力減弱同時發生，對香港經濟不是甚麼好事，因為按照金管局的數據，今年第二季私人消費佔本地GDP比重約為73.8%，即本地消費對香港經濟的興衰有決定性影響，本地消費減弱恐影響香港經濟復甦。

內地品質提升港停滯 消費北移

從一般香港市民和內地遊客的回饋看，導致「消費北移」和內地客南下消費減弱的主要原因有兩個：一是內地休閒服務業的品質提升，性價比高；二是香港本地服務業的停滯不前甚至退步，令吸引力下降。

近幾年來，在中國政府推動經濟轉向高品質發展過程中，內地以電動車、鋰電池、光伏電池為代表的創新科技「新三樣」飛速發展，固然令人印象深刻。但服務業的長足進步同樣不容忽視，實際上，內地休閒服務業的快速演進，已經在長居內地的外國人圈子裏引起巨大反響，不少外國人以內地休閒生活為主題錄製的短視頻走紅網絡，影響很大。

疫情3年封鎖，使內地與香港民眾被迫暫停來往，香港市民對內地的印象大多停留在3年前，一旦通關後發現內地服務業的巨大進步，產品和服務質量的大幅提升，對個人的衝擊相當巨大，這種衝擊可能也是造成北上消費熱潮的短期因素。

但歸根究柢，香港市民之所以熱衷北上消費，內地服務業品質的提升才是根本原因。根據筆者朋友圈的草根調查，這次北上消費熱潮中一個值得關注的現象，一些以前認為內地產品或者服務品質不夠理想而基本不會北上消費的香港市民，現在也成了北上消費的擁躉，而且據他們回饋，不光他們不再認為內地的產品和服務品質不如香港，反而倒過來，認為香港的服務業老化，產品和服務的品質已經不如內地，更不必說二者價格上的巨大差距。

一位常來往內地與香港的朋友談到，「若干年前來香港時，感覺香港城市整潔有秩序、的士乾淨守規矩、餐廳餐具枱布乾淨企理、服務人員周到熱情、食物新鮮做工精細品質好，當時的內地沒有一樣比得上。可是，現在香港城市衞生退步了、的士常見破破爛爛、餐廳餐具枱布經常看到不乾淨、服務人員中老年居多，而且服務態度相當一般、食物的品質也常常以應付為主，很多方面已經不如內地，所以很多內地朋友都不像當年那樣熱衷來港。」

內地餐飲規模化 優秀品牌崛起

美食至今仍是香港的招牌，對遊客有巨大吸引力，但近年來，香港的餐飲業也有些停滯不前。與內地相比，香港的餐飲業近年來整體而言變化不大，甚至因為人手不足等客觀原因，可能在有些方面還有退步。但是，內地的進步卻是有目共睹，普遍而言，內地餐飲業大多在向標準化、品牌化、規模化方向演進，崛起了一大批品質好、有特色、有品牌的優秀餐飲，能吸引挑剔的港人北上消費，這些品牌餐飲功不可沒，在提升港人消費信心方面發揮了很大作用。各種當地特色餐飲品種豐富，例如隨便一個大灣區的城市，都很容易見到諸如四川菜、湖南菜、東北菜、西北菜、各種特色菜或者以某種食材或做法為主的專門店等，即使是最常見的廣式大酒樓，也與香港盡量多擺枱、影響食客體驗的做法有顯著區別，筆者就見過將內部裝修搞得像旅遊景點的大酒樓，體驗相當新鮮，難怪可以客似雲來。

「鯰魚效應」 補足港短板促進步

餐飲業只是內地服務業大幅進步的一個側面，還有很多的其他行業同樣進步巨大。相較之下，香港服務業的進步就顯得不夠快，中國有句老話：「它山之石，可以攻玉」，在香港服務業自身進步動力有限的情況下，可不可以適當引進一些優秀的內地服務企業到香港，豐富香港的優質服務產品綫，也讓這些優秀內地服務企業在香港發揮「鯰魚效應」（Catfish Effect，即透過引入強者，激發弱者變強的一種效應），好像內地引進特斯拉（TESLA）推動內地電動車發展一樣，刺激香港服務業的整體進步。

特區政府已經大張旗鼓地在全球「搶企業」、「搶人才」，政府先前公布已經引進了30家創新科技企業。創新科技很重要毋庸置疑，但是香港作為一個傳統服務業相當發達的城市，如果不能維持服務業的高水準，對香港的長遠發展不利。

因此，適當引進大陸優良的服務企業，補足香港的短板，刺激香港服務業的進步，對香港整體發展有利。以餐飲業為例，香港雖然號稱美食之都，但香港的美食長久以來都存在一定局限，就中餐而言，香港主要集中在粵菜，其他內地菜系的餐廳不多，規模不大、品質也不是最高，缺乏代表性。

是否可以藉用特區政府發展北部都會區的機會，撥出一塊土地，由特區政府與一些服務業做得比較好、特色鮮明的內地省市牽頭，建立類似美食休閒城或者美食文化城之類的場所，政府給予一些優惠條件，由商業機構負責運營，選擇一些內地最優秀、最具特色的餐飲和其他休閒服務引進香港，既可以展示各地的飲食、文化特色，也可以豐富香港的餐飲、服務品種，提升香港美食的美食之都形象，推動香港服務業的進步。

助內地省市面向國際 互利共贏

相信優秀內地服務企業的引入，不光可以增加香港對國際遊客的吸引力，讓他們在香港就可以享受到中國最優秀的餐飲、文化服務，而且對內地來港遊客同樣有巨大吸引力，因為全國各地最高水準餐飲、文化服務，不是那麼容易找到的。對參與的內地省市來說，由於香港是個國際都會，接觸面很廣，推出一些優秀企業進駐香港，可以起到很好的宣傳作用，成為內地省市面向國際的名片。

香港以優惠條件引進內地優秀服務企業，共同擦亮美食之都的招牌，既可以豐富香港的服務品種、提升香港的服務品質、推動香港的服務業進步，又可以為內地省市提供向世界展示特色的平台，可以一舉兩得、互利共贏，值得考慮。

▲ 內地餐飲業大多在向品牌化、規模化方向演進，崛起一大批品質好、有特色、有品牌的優秀餐飲，這些品牌餐飲在提升港人消費信心方面發揮了很大作用。（新華社資料圖片）