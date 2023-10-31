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中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱

政治版 2023/10/31

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中大校董會改組風波，相關法案明天（11月1日）在立法會恢復二讀，料即日火速通過，最快周五刊憲生效。這樣的話，中大現任55名校董，42人將立刻落任。那麼，今天召開的最後一次「55人校董會」，有否特別安排

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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