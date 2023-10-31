中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 政治版 2023/10/31 分享： 分享： 中大校董會改組風波，相關法案明天（11月1日）在立法會恢復二讀，料即日火速通過，最快周五刊憲生效。這樣的話，中大現任55名校董，42人將立刻落任。那麼，今天召開的最後一次「55人校董會」，有否特別安排 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 2023/10/30 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 2023/10/28 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 新民黨拒予提名 田北辰再「食檸檬」 2023/10/27 新民黨拒予提名 田北辰再「食檸檬」 區選索提名 田北辰致電葉劉「食檸檬」？ 2023/10/25 區選索提名 田北辰致電葉劉「食檸檬」？ WhatsApp假網「燒不盡」 專家教路防騙 2023/10/24 WhatsApp假網「燒不盡」 專家教路防騙 政治 香港中文大學 立法會 民建聯 張宇人 鄧家彪 劉國勳 陳學鋒