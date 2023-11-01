新交所地產商逢來發夥拍柬埔寨龍頭巨企 攜手打造金邊高尚地產項目「皇家鉑晶」

柬埔寨以世界文化遺產吳哥窟(Angkor Wat)聞名於世，這個東南亞國家由最初以務農為生，一直發展至今有很多摩天大廈和華麗的購物中心，將古老世界的魅力與發展成國際經濟體的願景融為一體，時至今日柬埔寨已成為亞洲發展最快的國家之一，更有「亞洲新虎」之美譽。

過去十年，越來越多外國公司開始在柬埔寨開展業務，尤其受到製造業投資的經濟特區所吸引，柬埔寨政府預計將有更多的外國投資者將聚焦包括柬埔寨在內的新興市場的發展潛力。

其中一個海外投資者是新加坡主板上市的逢來發集團有限公司(Hong Lai Huat Group Limited)。該集團與柬埔寨最大最多元化的皇家集團(The Royal Group of Cambodia)攜手在首都金邊市打造「皇家鉑晶」(Royal Platinum) 住宅及商業混合地產項目。

▲ 今年3月，逢來發集團主席王美發（圖右三）與兩名兒子王佳明（圖右二）和王佳競（圖右一），連同柬埔寨首富、皇家集團董事長陳豐明公爵（圖左三)，以及其公司代表一起出席雙方位於金邊的合資項目「皇家鉑晶公寓」的封頂儀式。

逢來發集團執行董事王佳明表示：「除了柬埔寨首都地價不斷上漲之外，不斷增加的中產階級人士也是房地產需求的強勁推動力，導致柬埔寨房地產市場近年來穩定增長。」

今年3月26日，逢來發集團和皇家集團成功為「皇家鉑晶」舉辦了歷史性的封頂儀式，為整個工程完工的目標定下堅固的基礎。

在儀式上，王先生表示，兩大集團結合了它們在建築和房地產開發方面的豐富經驗，以兌現在柬埔寨金邊市這個黃金地段建造高品質住房的承諾。我們致力於提供豪華優質的住宅居住環境，加上獨特的室內商店街和覆蓋面積近一公頃的娛樂設施樓層。」他續指：「我們相信『皇家鉑晶』永久綜合項目將讓我們的買家大大受益，並為柬埔寨金邊市堆谷區（Khan Toul Kork）的開發設定標準。」

▲ 新交所上市公司逢來發集團與柬埔寨龍頭企業皇家集團在金邊市合資打造的地產項目為「皇家鉑晶公寓」。

▲ 逢來發集團主席王美發（圖左三）與柬埔寨首富、皇家集團董事長陳豐明公爵（圖右三)，以及兩大集團的高管在3月底舉行的「皇家鉑晶公寓」封頂儀式拍攝留念。此封頂儀式為整個工程項目定下堅固的基礎。

「皇家鉑晶」擁有完善的娛樂設施，可滿足不同買家的需求。地產項目所在的金邊市堆谷區是眾多柬埔寨政府和非政府組織辦事處的所在地。堆谷區位於金邊市西側，設有許多購物中心、國際學校，也是別墅和公寓地產開發項目首選的熱門地區。「皇家鉑晶」公寓憑藉在優越的地理位置，將為居民提供全面的生活方式。

「皇家鉑晶」由新加坡房地產商界最著名的公司Swan & Maclaren所設計，憑藉120多年的傳統和區域專業知識，為該項目的851個住宅單位和50個商舖注入了創新的設計風格，形成了一個龐大的室內購物大道。為了滿足各種休閒需求，該項目的設施包括多個游泳池、高爾夫球模擬器、雪茄館、籃球場、日本餐廳、水療和按摩設施，以及健身房、按摩浴缸和蒸汽浴室等標準設施。

整個地產項目共有496個開放式單位(studio)、226個一房單位、72個兩房單位、36個三房單位，以及21個三房和四房頂層公寓單位，為海外投資者提供最適合其所需租金回報率的公寓投資選擇，特別「皇家鉑晶」有五年租金保證40%計劃。

▲ 新交所主板上市集團逢來發與柬埔寨龍頭企業皇家集團合作，攜手在首都金邊市打造「皇家鉑晶」(Royal Platinum)的住宅及商業混合地產項目，目前樓盤50間商舖現已準備營業。

「皇家鉑晶」公寓目前50間商鋪已準備營業，連帶附近有超過15所國際學校，為有小朋友的家庭帶來便利。

至於娛樂設施方面，「皇家鉑晶」公寓與金邊最大型的購物中心AEON MALL僅相隔 10 分鐘車程，而且馬路對面就有一家龐大的超級市場，方便居民購買。此外，此地產項目距離星巴克和電影院僅一分鐘路程，讓居民可以消遣，選擇自己最愛的生活方式。總括而言，「皇家鉑晶」從內部的設施以至附近的配套，都為居民帶來便利，同時吸引潛在的租戶，讓投資者可以在有發展潛力的房地產市場中分一杯羹。

隨著柬埔寨首都金邊市的中產階級人士不斷增加，加上能享受雇主提供的租金津貼的外籍人士需求增加，王先生表示，逢來發集團也看好「皇家鉑晶」的預期租金回報率。王先生表示：「我們預計租金回報率將高達每年6%至8%。」他補充說，集團的預測是基於對該地區即時租金和房地產價格作為分析。

「皇家鉑晶」綜合發展項目與其他豪華房地產開發的一樣，也是尋找欲投資柬埔寨房地產市場的海外買家。據柬埔寨最大地產網realestate.com.kh的調查顯示，當地的投資者主要來自中國、香港、日本、韓國和新加坡，他們被美元在柬埔寨經濟中廣泛流通、無外匯管制，以及外國人能擁有永久產權等因素所吸引。

王先生表示，另一個拉動因素是金邊市房地產的相對承受能力：「儘管柬埔寨的房地產價格過去幾年有所上漲，但與全球平均水平相比，房地產仍然是負擔得起的。」

欲了解柬埔寨這個新興市場的投資物業的機遇，逢來發集團誠邀你於11月 11 日至 12 日親臨尖沙咀凱悅酒店Salon IV- V宴會廳舉行的首場「皇家鉑晶」展銷活動香港站。

為了回饋當日出席的人士，逢來發集團將於發布會上推廣非常價值吸引力的配套。王先生表示：「我們期待並切熱烈歡迎感興趣的潛在投資者，尤其是希望更多地了解『皇家鉑晶』和金邊房地產市場的潛力來參加我們的首場在香港的發布會。」



「皇家鉑晶」香港展銷會詳情如下：

日期：11 月 11 日至12 日(星期六及星期日)

時間：下午2時正至5時正 (請提前15分鐘到場登記)

地點：香港尖沙咀凱悅酒店，Salon IV- V Ballroom (現場有茶點供應)

如有興趣了解新興市場的房地產升增潛力，請透過WhatsApp：https://wa.me/message/RLYLJ2OED2D7F1，或+852 9052 0173報名。

歡迎按此處了解「皇家鉑晶」及逢來發集團。



(特約)