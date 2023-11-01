京都Nintendo KYOTO開幕 巨型Mario成打卡點 副刊版 2023/11/01 分享： 分享： 日本電子遊戲巨擘企業任天堂總公司位於京都，繼4年前於東京開設日本首間旗艦店Nintendo TOKYO、去年在大阪梅田開設Nintendo OSAKA後，第三間直營專門店終於回歸京都本壇，日前已在全新 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 2023/10/07 曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 2023/10/05 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 2023/08/12 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 2023/07/12 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 2023/07/11 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 旅遊資訊 日本 京都 消費資訊