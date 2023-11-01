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針灸近視眼

副刊版 2023/11/01

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3C電子產品融入生活，早午晚起居飲食已不能缺少智能手機、電腦及平板電腦幫助。外國學院研究人們依賴3C產品程度，指出假若無手機在旁，不少人會因此患上「無手機恐懼症」，尤其參與社交軟件者，十分害怕錯過朋友圈更新。緊盯着閃光屏幕，容易致眼睛長期疲倦，甚至患上近視眼。中文大學2023年發表新冠大流行後6至8歲受訪兒童中，需佩戴眼鏡人數急劇上升50%，這可能與停學長期在家使用平板電腦上課或上網有關。年輕一代戴眼鏡者比率不斷攀升，近視問題不容忽視。

中醫認識眼睛功能，雙目必須先得到身體精血濡養才能視物：十二經脈精氣上走於目而為精，目得血而能視。若過度久視則傷血損氣，眼睛更因得不到氣血濡養而視物模糊。中醫典籍記載近視症狀，較明確者始見於《諸病源候論》指「目不能遠視」，《目經大成》更言及近視為「視近清晰、視遠模糊」，並指出近視多為虛證，可以中藥、針灸、推拿治療。這明確指出近視病名、成因與處理。

針灸能逆轉初期近視。1996年《中國針灸》期刊中楊氏等，認為機制為針灸透過改善頸內動脈與眼動脈血管痙攣，從而改善血液循環，緩解捷狀肌攣縮及近視情況；2010年《上海針灸》雜誌陶氏等指出，針灸可提高交感神經興奮性，調節瞳孔括約肌和睫狀肌等，故可以改善近視者眼球晶體過分屈光情況。

至於常用穴位方面，根據2019年《中國中醫眼科》雜誌一份統計文獻，針對中國過往20年針灸治療近視研究，指出取穴大多循足陽明胃經、足太陽膀胱經和足少陽膽經。作者王氏解釋近視者多見陽虛體質，故穴位多取陽經以提補陽氣。常取穴位包括攢竹、四白、太陽、承位、光明、絲竹風及風池等。眼保健者亦可參考以上穴位，按摩力度達局部痠、麻、脹與重為宜。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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