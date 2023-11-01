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萬聖節各施其法

副刊版 2023/11/01

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萬聖節是北美地區的重要營銷項目之一，因為當地消費者會因萬聖節而願意消費，所以很多品牌都會各出奇謀，在十月推宣傳廣告。每年萬聖節，我都格外留意品牌如何各施妙法。今年有些頗有趣的，例如M&M's朱古力在美國搞了個「M&M's Halloween Rescue Squad」（M&M's萬聖節救援隊），那是針對成年人在萬聖節當晚最驚恐的事情——就是鄰居小孩拍門「Trick or Treat」的時候，發現家裏糖果荒、沒糖可派，讓小孩失望。

該公司曾做了個調查，發現成人受訪者當中，五成受訪者曾有過擔心家裏不夠糖派給小孩的經驗；而有八成九的人表示，那是因為他們未到萬聖節前已「不由自主地」把糖果放進自己的口裏。因此，這個「萬聖節救援隊」就是針對成年人「沒糖派」的驚恐而設：萬聖節當日下午三時開始，只要急call救援隊，一小時內就會把該品牌的朱古力送上門。我就是曾有此糖果預少了的經驗，每次再有小孩拍門都驚心動魄，如今看到這個gimmick，不禁會心微笑。

但說到我的萬聖節至愛，還是北美的Burger King於二○一六年幽默惡搞對手麥當勞的廣告創作：他們把自己Burger King的戶外牌用一塊剪了兩個洞作眼睛的白色大布蓋上（裝成萬聖節最常見的白色小鬼），並在上面手寫「McDonald's」字眼，暗示有乜驚嚇得過將Burger King變成麥記，幽了對家一默；兼且還寫上：「Booooo. Just kidding. We still flame-grill our burgers. Happy Halloween.」（噓！講笑咋！我哋仍用火烤製作漢堡包㗎（揚己諷敵）！萬聖節快樂！）是有點曳，但無傷大雅，可以想得出藉萬聖節幽默惡搞一下對手，背後團隊具創意又佻皮。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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