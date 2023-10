萬聖節是北美地區的重要營銷項目之一,因為當地消費者會因萬聖節而願意消費,所以很多品牌都會各出奇謀,在十月推宣傳廣告。每年萬聖節,我都格外留意品牌如何各施妙法。今年有些頗有趣的,例如M&M's朱古力在美國搞了個「M&M's Halloween Rescue Squad」(M&M's萬聖節救援隊),那是針對成年人在萬聖節當晚最驚恐的事情——就是鄰居小孩拍門「Trick or Treat」的時候,發現家裏糖果荒、沒糖可派,讓小孩失望。

該公司曾做了個調查,發現成人受訪者當中,五成受訪者曾有過擔心家裏不夠糖派給小孩的經驗;而有八成九的人表示,那是因為他們未到萬聖節前已「不由自主地」把糖果放進自己的口裏。因此,這個「萬聖節救援隊」就是針對成年人「沒糖派」的驚恐而設:萬聖節當日下午三時開始,只要急call救援隊,一小時內就會把該品牌的朱古力送上門。我就是曾有此糖果預少了的經驗,每次再有小孩拍門都驚心動魄,如今看到這個gimmick,不禁會心微笑。

但說到我的萬聖節至愛,還是北美的Burger King於二○一六年幽默惡搞對手麥當勞的廣告創作:他們把自己Burger King的戶外牌用一塊剪了兩個洞作眼睛的白色大布蓋上(裝成萬聖節最常見的白色小鬼),並在上面手寫「McDonald's」字眼,暗示有乜驚嚇得過將Burger King變成麥記,幽了對家一默;兼且還寫上:「Booooo. Just kidding. We still flame-grill our burgers. Happy Halloween.」(噓!講笑咋!我哋仍用火烤製作漢堡包㗎(揚己諷敵)!萬聖節快樂!)是有點曳,但無傷大雅,可以想得出藉萬聖節幽默惡搞一下對手,背後團隊具創意又佻皮。