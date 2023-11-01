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印度力撑以色列 葫蘆裏賣甚麼藥

評論 2023/11/01

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新一次加沙（Gaza）戰爭持續快一個月，以色列雖然佔盡優勢，但「消滅哈馬斯」仍遙不可及，200人質還令以方進退維谷。以色列在國際場合行為則愈發奇葩，竟在安理會要求聯合國秘書長辭職，更在聯大通過無約束力決議後直呼「聯合國再無哪怕一盎司合法性」。戰爭一日拖延下去，似乎只會對以色列更加不利。

一面倒親以 棄傳統平衡立場

對於這次衝突，阿拉伯與伊斯蘭世界、中國、俄羅斯、美國及歐洲態度都不令人意外，值得注意的是印度。印度此次明顯改變了傳統平衡立場，幾乎一邊倒向以色列，這自然有得有失，整體對印度實現大國夢是好是壞？

印度獨立後向來自居發展中國家領袖，冷戰時亦與蘇聯關係密切，傳統上同情巴勒斯坦，更是首個承認巴勒斯坦解放組織（巴勒斯坦自治政府前身，多次襲擊以色列，哈馬斯後期才出現）的非阿拉伯國家。

即使後冷戰時代各種地緣變化，印度也一直在以巴間保持平衡。2021年以巴廝殺兩周，印度在聯合國表示深感憂慮，呼籲停火和談，一邊譴責哈馬斯火箭攻擊，一邊重申支持巴方正義主張。

但印度今年變了。

哈馬斯10月7日突襲以色列，印度總理莫迪（Narendra Modi）第一時間表示「與以色列站在一起」，並重複了以方話語嚴辭譴責哈馬斯。直到近兩周後加沙醫院被炸，莫迪才與巴勒斯坦總統通話，對巴人苦難表達同情。聯合國大會上周120票通過決議，呼籲立即停火、解封加沙，譴責所有針對以巴平民暴力，印度同一堆西方國家投了棄權票。

符眼前利益 印抱美大腿抗華

不少中東以至西方傳媒都注意到，印度媒體和網絡KOL今次大肆散播親以反巴信息，影響範圍超出印度，部分更屬於假消息。卡塔爾半島電視台亦報道，印度親以色列團體享有遊行集會自由，同情巴勒斯坦學生和社運人士卻受警察滋擾。

這一切其實都有迹可循。莫迪2014年上台後走民族主義民粹路綫，推行多項針對印度穆斯林等少數族群政策（莫迪2002年任古吉拉特邦首席部長時，就被指默許當年邦內導致數千人死傷的反穆騷亂，一度受美英等西方國家制裁）。以色列也正是對付穆斯林的「專家」，莫迪2017年成為首位訪問以色列的印度總理後，印以關係愈發密切。

莫迪政府大力發展對以色列關係，既是意識形態，亦有實際利益。「猶太人信猶太教建猶太國」的猶太復國主義，與莫迪有意凸顯的「Hindutva」，印度人信印度教說印地語（事實上不少印度人都不說印地語，也不信印度教）頗為神似。以色列的網絡創科產業、情報監控科技、軍事科技，還有擅於在沙漠種田的農業科技，對印度都十分吸引。

倘得罪20億穆斯林 勢得不償失

印度向以色列靠攏，亦有抱美國大腿抗衡中國意味。美國2021年提出西亞版Quad「I2U2」，兩個「I」分別是印度及以色列，兩個「U」則是阿聯酋及美國。阿聯酋前一年在美國作媒下與以色列關係正常化，華府希望把印度一同拉進美國中東戰略框架，讓印度在印太沿綫東西兩邊都扮演更大角色，正符合印度願望。

不過，這次以巴衝突說明，印度平衡術還有待磨練。印度若太親以色列，或會得不償失。

首先，西瓜靠大邊，印度人口14億沒理由不明白這道理。以色列900萬人，全球猶太人亦不過1,600萬，印度若為了討好猶太人而得罪4億多阿拉伯人，甚至與全球20億穆斯林為敵，那蝕本不蝕到倒閉就偷笑。印度離中東很近，兩國鄰國巴基斯坦及孟加拉也是伊斯蘭國家，一味親以色列不會改善自身安全，而是相反。

接着，莫迪政府若不妥善處理印度穆斯林事宜和對中東國家關係，「新香料路」貿易走廊會有重大障礙，追趕中國亦會更難。

再者，以色列不論對付巴人手段，還是國際場合行為都在放飛自我，印度是否願意與其捆綁？西方國家內部亦有大量同情巴人聲音，態度不排除會因為以巴問題不斷放大有變，印度真的要比西方衝得更前？

最後多說一句，以色列駐聯代表說聯合國非法是認真的嗎？這豈非說聯合國1947年分割巴勒斯坦、成立猶太人國家的181號決議是非法的？

印度總理莫迪第一時間表示「與以色列站在一起」，並重複了以方話語嚴辭譴責哈馬斯。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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