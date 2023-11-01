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借鑑外國經驗 生產者責任制治「膠災」

評論 2023/11/01

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行政長官李家超剛發表任內第二份《施政報告》，雖然對環境政策着墨不多，但值得一提的是，當局似乎會祭出「生產者責任制」來遏止塑膠飲品容器和紙包飲品盒繼續氾濫。綠惜地球歡迎立法建議，惟希望當局能「前事不忘，後事之師」，阻止「膠災」繼續蔓延。

微塑膠污染嚴重 危害健康

根據2021年的《香港固體廢物監察報告》，香港每日把11,358公噸的都市固體廢物扔到堆填區，塑膠佔20.5%，足足重2,328公噸。本來可以回收再造的膠樽是第三多的塑膠廢物，每日產生202噸。可是香港的塑膠回收率不足11%，反映香港除了垃圾量多，回收也「老鼠拉龜」。

須知道塑膠難以降解，躺平久了就會分裂成微塑膠，污染土地和海洋。近年不少學術研究已發現微塑膠無處不在：人的心臟、人的腦部、天上雲層，乃至汪洋大海，都有微塑膠的足迹。近年澳洲有研究稱，每人每周攝取5克塑膠，體積等同一張信用卡。科學家也逐漸察覺到微塑膠的健康風險。如果塑膠未有得到妥善回收，這已不是資源運用的問題，更是對人和自然的禍害。

綠惜地球近年常帶領熱心市民和企業到海邊和山上清理垃圾，膠樽廢物是屢見不鮮。要阻止膠樽氾濫，就得實行政府立法、生產商出錢、市民出力的全面「生產者責任制」。以前聽過飲品商分享說，早年還沒有膠樽的時候，香港的飲品商自行推出玻璃樽按樽制，回收率近乎百分百，每個樽可以回收重用50次，可謂循環經濟的先聲。翻查舊報紙，偶然也會發現頑童某某因偷樽變賣，最終送官究治云云。

鼓勵市民參與 汲玻璃回收教訓

以上的例子，正是市民出力而成功減廢的佐證。今時今日，時移勢易，政府、生產商及市民都要一同參與，所謂一個巴掌拍不響，光靠飲品商竭力收集，勢難成功，所以還得要動之以情與利，鼓勵市民參與回收。外國有很多生產者責任制的經驗，綜合各國案例，回收率和按金定價成正比，若定價不足0.07美元（約0.5港元），回收率中位數只得7成，但如果按金提升至0.15美元（約1.5港元）或以上，回收率便有93%。

我們暫不說北歐、德國這些公認的環保先驅，拉脫維亞是近年冒起的循環經濟生力軍。自2022年起，不論是膠樽、鋁罐，還是玻璃樽、牛奶盒，統統納入生產者責任制。消費者每買一件飲品，便得留下按金0.1歐元（約0.8港元），喝完就退回包裝取款，同時在各地增設回收機同回收點。鋁罐回收率由2020年的44%，升至今年首9個月的70%，PET膠樽回收率由實行首6個月的54%，一年內升至今年首9個月的8成左右，這就是生產者責任制的威力所在。

說過良好例子，也得談談反面教材。今年5月開始，香港開始實施「玻璃容器的生產者責任制」，法例要求飲品入口商／生產商每賣出一樽飲品，就要向政府繳交0.98元，由外判收集商「落場」負責回收，生產商／入口商付錢以後便各安天命，把責任甩得老遠。看到這裏，你能察覺少了哪個持分者的參與嗎？對的，是消費者。如果消費者能透過誘因把樽交回回收系統，回收便變得有效率，這也是早年香港和拉脫維亞成功的原因。政府若只靠外判收集商收樽而漠視消費者的角色的話，消費者很難會自覺回收玻璃瓶，於是生產商覺得出了錢、收集商覺得盡了力、市民覺得事不關己，大家把回收的責任搓來搓去，「生產者責任制」變成了「大家沒有責任制」，徒具形式。回收成效可以有多好？來年12月尾出爐的《2023年都市固體廢物監察報告》自有分曉。

金錢誘因 提升回收率關鍵

假如「飲品容器生產者責任制」的框架，只是照抄「玻璃容器生產者責任制」，那麼失敗二字幾乎已經寫在卡牌上。「塑膠飲品容器生產者責任制」已經討論多時，兩年前民間的取態非常清晰，多數受訪者支持退樽可取回1元按金。而這項金錢誘因，也是提升回收率的關鍵，有助生產商回收至少70%的飲品包裝，挽回慘不忍睹的塑膠回收率。

來年4月1日起，香港便會實施廢物徵費，原則是污者自付，大家減廢便可省費，而「飲品容器生產者責任制」則以經濟誘因，鼓勵消費者還樽取款，兩者若能同時實行，既可以提醒大家丟棄廢物有成本，也能彰顯回收的益處，相輔相成。我們期待當局盡早公布「飲品容器生產者責任制」的施行細節，並宜參考其他地區的成功經驗，切勿捨本逐末，貪圖方便，套用過去的不良先例，才可以減廢減碳，阻止塑膠災害禍延香港。

要阻止膠樽氾濫，除了生產商及收集商出錢出力外，市民參與不可少，因光靠飲品商竭力收集，勢難成功，故還得要動之以情與利，鼓勵市民參與回收。（資料圖片）

撰文 : 陳永傑 綠惜地球助理環境事務經理

欄名 : 評論

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