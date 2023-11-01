  • 25°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

重構中國房地產模式 走出死胡同

評論 2023/11/01

分享：

分享：

今年以來，為了救房地產市場，中國政府推出了一系列的房地產市場的救市政策，特別是9月初政府推出降低首付比例、降低按揭貸款利率、「認房不認貸」等政策推出，市場對此寄予很大希望，以為這些政策推出就會讓中國的房地產市場重回快速增長轉道。

連串救市政策出台 樓價未止跌

但實際上，中國房地產研究機構中指研究院資料顯示，9月全國百城新房價格環比止跌轉漲，但二手房價格下跌的城市繼續增加，全國性房價普遍下跌還在繼續。同樣，住房銷售也是如此，市場還是十分冷靜。

那麼，當前中國房地產市場問題在哪裏？有人認為是中國房地產市場隨着經濟下行、人口紅利消失，出現了周期性調整；有人認為是中國房地產市場泡沫過大，將出現一輪擠出泡沫的過程；還有人認為是監管不嚴，導致房地產企業槓桿率過高，資產負債嚴重等等。

不過，這些看法只是觀察到問題的表面，並沒有把當前中國房地產市場問題實質所在。因為，當前中國的房地產市場與2021年之前相比，已經發生了根本性變化。這種變化，如果僅用老的思想、觀念、方法、政策，是無法解決中國房地產市場問題的。

三大根本性轉變 入市意慾大降

就目前的情況而言，中國房地產市場已經發生了根本性轉變。主要表現有，一是房地產市場的預期根本性轉變，由前20多年房價只漲不跌的市場預期、居民搶購到住房就能夠賺錢「拜物教」理念、城鎮居民通過銀行金融槓桿湧入房地產市場、居民住房按揭貸款快速增長到40萬億元人民幣的狀況，到從2021年下半年開始，由於幾年來房價持續下跌，房價只漲不跌的市場預期完全逆轉，房地產市場的價格在持續下跌，無論是新房還是二手房都如此，已經開始房地產價格只跌不漲的預期，而且這種預期短期內難以改變。

在這種市場預期下，無論政府出台甚麼樣購買住房的優惠政策，居民都沒有願意進入房地產市場。

8月及9月房地產市場的情況就是如此。住房銷售投資都出現了負增長。比如，2023年8月中國房地產景氣指數僅為93.56，較2021年2月的101.43相差近8；2023年1至7月中國房地產開發投資增長為負8.8%，不僅呈現於連續15個月衰退，而且今年負增長幅度愈來愈大；2023年1至8月中國商品房價銷售額、銷售面積分別負增長3.2%、7.1%；2023年7月70個大中城市新建住房價格負增長0.6%，連續16個月呈負增長態勢。可以說，就當前中國房地產市場這種形勢來看，並沒有趨緩的迹象。

二是房地產市場預期的根本性轉變，也意味着中國房地產市場性質出現根本性轉變。由以往購買住房為金融投資為主導的市場，轉變為購買住房為消費居住的市場。住房作為金融產品，又有便利的銀行金融槓桿，住房的需求可以是無限的，許多人購買的住房只能是多多益善，市場的住房也只能是供不應求，不斷地把房價推高，製造房地產泡沫。但是當住房是居住消費時，居民多購買住房不僅面臨貶值之風險，還要增加持有住房的成本，所以居民決不會多購買住房讓之閒置。

正是這種住房市場性質轉變，房地產市場的供求關係也隨之發生根本性逆轉，由房地產市場的供不應求轉變為供應嚴重過剩。因為，這不僅在於金融性購買住房會退出市場，而且在於在房價持續下跌時居民居住消費的需求，永遠會小於房價只漲不跌時住房為金融品的需求；還有，在這種情況下，持有較多住房的住房投機者會將手中的住房推向市場，增加住房市場供給，進一步強化住房的供應過剩，所以，2022年以來各個城市的二手房市場掛牌量大增，就是這種結果。

兩者夾擊，中國房地產市場供應過剩不僅正常，更可能是嚴重供應過剩。

老思路舊政策 無法解當前困局

三是城市二手房市場掛牌量大增，也意味着中國的房地產市場由新房為主導的市場，開始轉變為以二手房為主導的市場，中國的房地產市場開始真正走向成熟。因為，在二手房佔主導的市場，不僅通過這個市場可以真正體現出住房供求關係，也可通過這種供求關係，讓房價基本上由市場個體的分散化決策來確定，政府無法左右市場供求關係。所以，前國家統計局副局長賀鏗說，當前中國的住房市場供應過剩，就是指在住房為居住消費意義上說的。就住房為居住消費或消費品的意義上說，中國房地產市場基本下處於嚴重的供應過剩，無論是一綫城市，還是二綫城市都是如此。三綫以下的城市住房供應過剩更為生嚴重。可以說，當前中國房地產市場基本上處於供應過剩，只不過不同的城市住房供應過剩的程度不同罷了。

在這三大根本性轉變下，中國房地產市場治理根本無法用老的思路、方法、政策、工具來調整了，政府只有在新的政策思路上，才能解決當前中國房地產市場所面臨的問題。

要解決當前中國房地產的問題，讓其步上健康發展之路。首先就得重構中國的房地產市場發展模式。在土地政策、金融政策、稅收政策、市場治理上進行重大改革。

重構中國的房地產市場發展模式，就得讓房地產回歸居住消費的本性，嚴重限制房地產的金融屬性。所以，未來中國的房地產發展新模式，應該把新建住房分為30%保障性住房，50%消費性住房及20%由於市場定價是的住房。比如在一綫城市及住房供應較為緊張的城市，把保障性住房建設佔比上升至30%以上，以此來保證中低收入居民的基本的居住條件；對50%消費性住房給予嚴格地限定只能消費居住，不能有投資賺錢效應；對其他20%住房完全由市場的價格機制運行，政府不用參與其中。這個房地產發展新模式，是解決當前中國房地產市場許多問題的根本之道。

國家應設公司收購 轉作保障房

其次，對目前市場上的房地產存量項目，只是通過保交樓的政策已經無法解決問題了。因此，就目前的情況來看，許多房地產開發商自身已經無能力完成此重任。與其拖着不決，不如由國家牽頭成立類似於美國兩房（「房利美（Fannie Mae）」與「房地美（Freddie Mac）」）的公司，按公允價值和淨資產來收購這些住房。收購後這些住房可列為保障性住房，可發放債券募集資金盤活運營，集中管理，分類運營。以此化解當前房地產市場的流動危機。這樣既穩定市場，又能靈活處置。

第三，以市場法則為主導，全面撤銷以往政府出台各種限制房地產購買和定價的行政性政策。特別是撤除任何對房價的行政性管制，房價完全是市場價格機制來確定。可以說，政府的房價管制政策，是導致市場價格機制失靈的關鍵所在。房價的市場價格機制失靈，市場供應關係一定會失靈。房地產市場沒有價格機制是無法健康發展的。

可以說，這三個方面是引導中國房地產市場健康發展的關鍵所在。當時中國房地產市場何去何從，就看政府政策目標是甚麼？就看能否重構房地產發展的新模式，重整利益關係，否則還是在老的路徑上打轉，是走不出當前中國房地產市場困境的。

在房地產價格只跌不漲的市場預期下，無論政府推出甚麼樣購買住房的優惠政策，居民都沒有意願進入房地產市場。（中新社資料圖片）

撰文 : 易憲容 青島大學經濟學院教授

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

借鑑外國經驗 生產者責任制治「膠災」
今日
借鑑外國經驗 生產者責任制治「膠災」
鼓勵生育 不要空談「有仔趁嫩生」
2023/10/31
鼓勵生育 不要空談「有仔趁嫩生」
引優秀內地服務業 推動港產業升級
2023/10/31
引優秀內地服務業 推動港產業升級
港府出招吸資穩樓市 仍需增力度
2023/10/30
港府出招吸資穩樓市 仍需增力度
明年23條立法 成施政報告重要亮點
2023/10/30
明年23條立法 成施政報告重要亮點
樓價 地產 政府政策 人民幣 銀行

上一篇文章

借鑑外國經驗 生產者責任制治「膠災」

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？