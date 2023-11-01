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IG及fb因應法規 歐推無廣告訂閱服務

行政人員版 2023/11/01

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近年歐洲推出《一般資料保護規則》（GDPR）等數碼市場法規，影響社交媒體平台的收入。為應對這些法規，Meta宣布在歐盟、歐洲經濟區和瑞士推出Instagram（IG）、Facebook的無廣告訂閱服務

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欄名 : 科技新知

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