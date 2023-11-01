IG及fb因應法規 歐推無廣告訂閱服務 行政人員版 2023/11/01 分享： 分享： 近年歐洲推出《一般資料保護規則》（GDPR）等數碼市場法規，影響社交媒體平台的收入。為應對這些法規，Meta宣布在歐盟、歐洲經濟區和瑞士推出Instagram（IG）、Facebook的無廣告訂閱服務 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 今日 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 降噪耳機量度心率 突破智能錶限制 2023/10/31 降噪耳機量度心率 突破智能錶限制 G7達行為準則協議 減企業濫用AI風險 2023/10/31 G7達行為準則協議 減企業濫用AI風險 聯國成立AI諮詢機構 加強全球治理支援合作 2023/10/30 聯國成立AI諮詢機構 加強全球治理支援合作 Threads追趕X步伐 推GIF回覆投票功能 2023/10/30 Threads追趕X步伐 推GIF回覆投票功能 Facebook 廣告 Instagram Android Meta iOS 歐洲 歐盟 歐元