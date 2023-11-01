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區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵

政治版 2023/11/01

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新制下的區議會選舉，學者稱投票率有兩成多已算不錯，三成屬超乎預期。選戰入直路，港府明言會多渠道宣傳；政黨、社團亦積極配合，各自出招吸引市民注意，惟與對手對撼的「火藥味」料不復見。

陳國基：仍會多元宣傳

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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