區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 政治版 2023/11/01 分享： 分享： 新制下的區議會選舉，學者稱投票率有兩成多已算不錯，三成屬超乎預期。選戰入直路，港府明言會多渠道宣傳；政黨、社團亦積極配合，各自出招吸引市民注意，惟與對手對撼的「火藥味」料不復見。 陳國基：仍會多元宣傳 昨 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 2023/10/31 中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 2023/10/30 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 2023/10/28 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 新民黨拒予提名 田北辰再「食檸檬」 2023/10/27 新民黨拒予提名 田北辰再「食檸檬」 區選索提名 田北辰致電葉劉「食檸檬」？ 2023/10/25 區選索提名 田北辰致電葉劉「食檸檬」？ 政治 區議會選舉 完善選舉制度 政務司 陳國基 政制及內地事務局 曾國衞 工作坊 遊戲 商場