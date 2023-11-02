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熨臉

副刊版 2023/11/02

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遇上女性朋友剛從韓國回來，紅粉緋緋容光煥發，第一句便問：「正唔正？」

「超正！」那份喜悅全屬自然流露。

再問：「痛不痛？」

「超痛！」那份痛苦也是自然流露。

說的當然是Thermage（港稱：電波拉皮），簡單來說，就是以熱能激活臉部骨膠原（Collagen），令皮膚更見緊致，看來更年輕。簡單的背後，其實相當複雜，使用技術是radiofrequency（簡稱RF，中譯：無綫電射頻），即是以聲波產生局部熱能，同樣技術也用於治癌。所謂「燒融手術」便是利用radiofrequency把腫瘤灼熟，當然所使用的能量和溫度也相對提高。

Thermage的功能分兩期，第一期是熱能驅使水份脫離骨膠原，因而馬上令其彈性增加，效果立見。第二部分基本上是控制性灼傷底層皮膚，從而啟動重生過程增加骨膠原，令美容效果可以長留。

既是熱能，皮膚感應細胞定會提出投訴。問朋友有多痛？她的答案就是像用熨斗來熨臉，這形容不算誇張，平均痛楚程度約二到二點五。以一是最低的微痛，而四是最高、也是不可接受的痛楚程度為標準（見註），可見這不應是一般簡單美容所涉及的苦楚。惟愛美是人類天性，術後六個月後，五成到九成用家仍能感覺到正面效果；但當然也可能有副作用，使用不當會嚴重灼傷皮膚，甚至留下疤痕。

這位叫好又叫痛的朋友，早已安排明年再去韓國走一轉，美麗的代價竟然是定時熨臉。

註：JA Burns et al, Aesthetic Surgery Journal,25（6）b38, 2005

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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