小妮子孭着奢華品牌的Classic Flap黑色包包，興致勃勃地告訴我，這個包包已升到八萬港元，足足比以前漲價兩倍。我已過追名牌那個階段，故聽到也沒有跟着對方熱血沸騰，反而馬上想到：「現在市道不好，拿個八萬元包包，錢財露眼，如同向賊人招手。」聽友人說，現在歐洲，仍有明目張膽的搶劫。據說在法國，賊人直情菢在百貨公司門外，一見顧客在名店購物離開，馬上飆前搶掠。香港整體治安尚算不錯，但這個時勢，孭個八萬元包包，也如同拿着疊八萬元現金周街走。

這也引伸到另一個問題：除了孭着個奢華品牌包包外，有否其他選擇一樣靚和開心的呢？現階段的我，對名牌包包沒啥感覺，反而喜歡一些小品創意獨特風格。近年，我大力支持本地品牌設計，論美感和風格，絕對不輸蝕。在此，分享我其中之一個本地品牌心頭好：

「Not Too」這個本地品牌，大家在IG鍵入「nottoo_hk」可瀏覽其設計。創辦人Lin是國際4As廣告公司的廣告設計師，當年林海峰及蔡卓妍的「EPS i DO」的廣告系列，Lin就是背後的設計靈魂。中年跳出舒適圈創業，由零開始，Lin為人謙遜，設計卻非常破格兼有風格，活潑跳脫，擅長顏色對比。我收藏的其中一個手袋，是鮮紅撞粉藍，這個顏色配搭，天馬行空，令人驚艷。如今，Lin更用上新式的環保合成皮vegan leather（純素皮革），生產流程可以控制到完全無毒。我向來支持本地設計，價錢相宜，在滿足扮靚慾之餘，又能減少殺生，真是一舉四得。

我的個人經驗：拿着個有意義的本地設計手袋，比拿個外國名牌包包，感覺更開心、年輕和時尚呢！