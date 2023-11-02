  • 25°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心頭好

副刊版 2023/11/02

分享：

分享：

小妮子孭着奢華品牌的Classic Flap黑色包包，興致勃勃地告訴我，這個包包已升到八萬港元，足足比以前漲價兩倍。我已過追名牌那個階段，故聽到也沒有跟着對方熱血沸騰，反而馬上想到：「現在市道不好，拿個八萬元包包，錢財露眼，如同向賊人招手。」聽友人說，現在歐洲，仍有明目張膽的搶劫。據說在法國，賊人直情菢在百貨公司門外，一見顧客在名店購物離開，馬上飆前搶掠。香港整體治安尚算不錯，但這個時勢，孭個八萬元包包，也如同拿着疊八萬元現金周街走。

這也引伸到另一個問題：除了孭着個奢華品牌包包外，有否其他選擇一樣靚和開心的呢？現階段的我，對名牌包包沒啥感覺，反而喜歡一些小品創意獨特風格。近年，我大力支持本地品牌設計，論美感和風格，絕對不輸蝕。在此，分享我其中之一個本地品牌心頭好：

「Not Too」這個本地品牌，大家在IG鍵入「nottoo_hk」可瀏覽其設計。創辦人Lin是國際4As廣告公司的廣告設計師，當年林海峰及蔡卓妍的「EPS i DO」的廣告系列，Lin就是背後的設計靈魂。中年跳出舒適圈創業，由零開始，Lin為人謙遜，設計卻非常破格兼有風格，活潑跳脫，擅長顏色對比。我收藏的其中一個手袋，是鮮紅撞粉藍，這個顏色配搭，天馬行空，令人驚艷。如今，Lin更用上新式的環保合成皮vegan leather（純素皮革），生產流程可以控制到完全無毒。我向來支持本地設計，價錢相宜，在滿足扮靚慾之餘，又能減少殺生，真是一舉四得。

我的個人經驗：拿着個有意義的本地設計手袋，比拿個外國名牌包包，感覺更開心、年輕和時尚呢！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

萬聖節各施其法
2023/11/01
萬聖節各施其法
掃興型人格
2023/10/31
掃興型人格
病態滋擾
2023/10/30
病態滋擾
棄醫從商的詩人作家
2023/10/27
棄醫從商的詩人作家
平靚正好蹺
2023/10/26
平靚正好蹺
創業 利嘉敏 設計師 時尚 手袋

上一篇文章

苦瓜．三泥．隔夜菜

下一篇文章

文明的身份

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？