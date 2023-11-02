從五角度看中央金融工作會議

中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。這個會議於1997年、2002年、2007年、2012年、2017年共召開過5次，均稱為「全國金融工作會」，此次名稱為「中央金融工作會議」。僅從名稱的變化，就可以看出金融工作在全國「大棋局」中的地位提升。

此次會議從戰略和戰術兩個層面對金融工作做出謀劃，會議釋放的許多訊號，值得香港關注。

1.首次提出「金融強國」

此次會議提出：「以加快建設金融強國為目標」。這是首次提出「金融強國」。

中共二十大報告提到教育強國、科技強國、人才強國、文化強國、體育強國、製造強國、農業強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國等概念，尚未提及「金融強國」。此次首提「金融強國」，標誌着金融在國家發展的地位和作用空前提升。與此「金融強國」相關的頂層設計思路，已展現出來，主要有以下兩點：

第一，加強黨對金融工作的領導。會議強調：「加強黨中央對金融工作的集中統一領導，是做好金融工作的根本保證。」今年3月公布的黨和國家機構改革方案有兩個信息：一是設立中央金融委員會，二是組建中央金融工委。本次會議也是中央金融委、中央金融工委組建後，首次召開的全國金融工作會議。下一步，預計還會有一些重要舉措出台。

第二，加快建設中國特色現代金融體系。會議強調：「堅定不移走中國特色金融發展之路，加快建設中國特色現代金融體系。」二十大報告指出「建設現代化產業體系」。「現代金融體系」正是「現代化產業體系」的重要組成部分。金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。有了「現代金融體系」，中國經濟發展才能持續增長、國際競爭力才會愈來愈強。

2.高質量服務 助力高質量發展

此次會議提出：「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，金融要為經濟社會發展提供高質量服務。」

如何以「高質量服務」助力「高質量發展」？以下要點值得關注：

第一，「始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱。」中國貨幣政策的定調主要有5個範疇：寬鬆、適度寬鬆、穩健、適度從緊和從緊。一般來說，在經濟下行的時候，會採取「寬鬆」或「適度寬鬆」的貨幣政策，刺激經濟增長；在經濟上行的時候，會採取「適度從緊」和「從緊」的貨幣政策，防止經濟泡沫。現在強調「始終保持貨幣政策的穩健性」，是為了防止經濟大起大落，這也是「高質量」的題中要義。

第二，「優化資金供給結構，把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等。」這段話其實指明瞭金融服務的兩大方向：一是支持有發展前景的產業，二是支持保安全底綫的產業。「好鋼用在刀刃上」，金融服務不能搞「大水漫灌」，而應搞「精準滴灌」。

三是「盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融5篇大文章。」這其中的「養老金融」和「數字金融」被列為重點，值得關注。隨着中國老齡化日趨嚴重，金融業如何為「銀髮經濟」提供支持？這裏面蘊藏着巨大的市場機遇。而「數字金融」的概念，應該既包括金融業服務「數字經濟」，也包括金融業自身的數字化，以提升服務水平。

3.推進「金融高水平開放」

此次會議提出：「要着力推進金融高水平開放，確保國家金融和經濟安全。堅持『引進來』和『走出去』並重，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。」會議還特別強調：「鞏固提升香港國際金融中心地位。」

中國在金融領域的開放一直比較謹慎，這是由中國特殊的國情所決定的。中國人口規模巨大、地區發展不平衡、市場監管體系不完善，若冒然放開金融市場，就會造成巨大的金融風險。這一次提到「擴大金融領域制度型開放」，但前面加了一個詞「穩步」。這表明兩點：一是開放的大方向是明確的，也是堅定不移的；二是開放的節奏是「循序漸進式」的。所謂「金融高水平開放」，並非突出「快」字，而是以「穩」字當頭。

吃透了以上信息的深刻含義，就可以預見，下一步「金融高水平開放」發力點大致有3：完善「准入前國民待遇+負面清單」的管理模式；優化營商環境；提升金融管理能力。總之，採取的所有措施，既要讓資本進得來、用得好，又要防止國際「金融大鱷」擾亂中國資本市場。

在推進金融高水平開放中，香港可扮演重要角色。一方面，香港是國際金融中心，貨幣自由進出，在金融監管上有一套成熟的機制，可以為國家當好「參謀」。另一方面，香港可幫助內地資本走出去，助力人民幣國際化，成為國家金融開放的「雙向通」。

4.全面加強金融監管

此次會議提出：「要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區，嚴格執法、敢於亮劍，嚴厲打擊非法金融活動。」

會議要求明確了幾個主要風險點：一是中小金融機構風險；二是地方債務風險；三是房地產金融風險；四是滙率風險。

恒大「爆雷」後，房地產金融風險成為民眾關注度最高的風險。過往的金融監管在房地產領域失靈，說明改進金融監管的空間很大。此次會議對於房地產的表述有很多新提法，提及了房企主體監管、房企資金監管、宏觀審慎管理要完善、嚴管金融風險三跨傳導等。這預示着，中國的房地產行業將迎來「史上最嚴監管」的時代，高層的意圖非常清楚，房地產是推動經濟增長的重要產業，不能「熄火」，但房地產也是極易引發金融風險的高危產業，必須在強力監管下運行。

全面加強金融監管，預示着今後會事先「排雷」，而不會坐等「爆雷」，金融領域的生態環境會大大改善。

5.防範化解地方債務

此次會議提出：「建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。」

時下，地方債務負擔沉重已成為制約發展的「攔路虎」。統計數據顯示，地方政府債務餘額大約40萬億（人民幣，下同），而中國國債餘額大約28萬億。兩相比較，中央政府的債務壓力較小，中央政府幫助地方政府度過難關，已成為當務之急。最近，中央財政安排在今年第四季增發國債1萬億元，全部通過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板。這就是幫助地方政府的解困辦法之一。

以「臨時突擊」的方式解難題屬不得已而為之。這次會議提出的「建立防範化解地方債務風險長效機制」很有深意。這個機制怎麼建？地方債務風險怎麼「防」、怎麼「化」？相信此次會議後，將有一整套的制度出台。啃下這根「硬骨頭」不容易，但只要開始「啃」，而且是從制度上下手，就值得期待。當地方債務不再是各地沉重的包袱，中國經濟發展的「高質量」成色更足。

綜觀中央金融工作會議釋放的信息，可以概括為：增動力，防風險，去包袱，謀未來。這將有利於從根本上提升中國經濟發展的質量和效益。

香港作為國際金融中心，可以在金融強國建設中發揮獨特作用，也會從金融強國、從內地的高質量發展中受益。關注這次會議的重要信息，發掘香港發展的機遇，這應該是香港的一個重要課題。

▲ 恒大「爆雷」後，預示着中國房地產業將迎來「史上最嚴監管」的時代。房地產是推動經濟增長的重要產業，不能「熄火」，但也是極易引發金融風險的高危產業，必須在強力監管下運行。（法新社資料圖片）