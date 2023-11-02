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辦好香港時裝設計周 打造國際盛事

評論 2023/11/02

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行政長官日前發表任內第2份施政報告，內容務實有為，積極回應紡織及製衣界和經民聯的建議，包括落實舉辦「香港時裝設計周」、成立「新型工業發展辦公室」、優化多項支援中小企措施，令筆者深感欣喜和期待。

巴黎紐約時裝周 收益數十億

今年8月，筆者聯同香港紡織業聯會、香港紡織商會及業界選委，遞交施政報告聯合建議書，其中建議以盛事化舉辦「香港時裝周」，將其打造成國際文藝及旅遊盛事，賦能本港紡織、製衣及時裝業，及整體經濟發展，喜見建議獲政府接納，施政報告表明將舉辦「香港時裝設計周」，以「推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化」為目標。

本港紡織時裝業具深厚發展基礎及中西文化薈萃的優勢，香港乃世界時裝都會之一。而在巴黎、米蘭、紐約、上海等時裝之都，每年都舉辦兩季時裝周，以巴黎時裝周為例，年收入多達4.5億歐元（約37億港元），紐約時裝周年收入則多達8億美元（約63億港元），為當地帶來龐大周邊旅遊、零售、餐飲收益。

筆者與業界認為，若本港能舉辦媲美上述城市的時裝周，可望為香港帶來數十億元經濟和周邊效益，藉時裝作為文藝載體，助國家構建文化軟實力，向國際講好中國和香港故事。

中外品牌引進來 港設計走出去

要成功舉辦具規模和國際影響力的「香港時裝設計周」，筆者認為要從以下幾點方面着手。第一，國家定位香港為「中外文化藝術交流中心」，配合「背靠祖國，聯通世界」及中西文化薈萃的優勢。筆者認為，「香港時裝設計周」需結合和用好以上優勢，為其注入國際元素，定位為國際文藝及旅遊盛事，多管齊下吸引國內外時裝品牌、設計師、買手、名人和旅客來港參與，既要將國際品牌「引進來」，更要協助本地設計師和品牌藉此國際盛事「走出去」，同時讓內地品牌借助此平台及香港「走出去」的豐富經驗帶到國際，且注入弘揚中華文化的元素，從而以盛事帶動本港旅遊及相關零售、餐飲、酒店等產業發展，驅動本港多元經濟發展。

第二，據了解，政府及當局已積極展開「香港時裝設計周」的前期工作，筆者認為相關籌辦公作需做好以下幾點，首先要用好不同渠道、以創新思維做好深度宣傳工作，盡早接洽國際品牌來港參與，並及早與本港旅遊業、酒店業，以至航空業等相關持份者連繫，以提供足夠配套予來港參與時裝周的海外人士，並要確保不會與其他國際時裝周的會期重疊。筆者與業界期盼，能在明年第三或第四季看到時裝周在港盛大舉行。

第三，上海時裝周、中國國際時裝周等國家時裝盛事，近年的規模和影響力與日俱增。筆者認為，「香港時裝設計周」與內地時裝盛事各有特色，政府在籌辦時裝周時，可向內地城市及主辦方「取經」，深化與內地的合作交流，甚至建立高層次的協作關係，期望「香港時裝設計周」屆時可與我國時裝盛事相互輝映、強強聯手，共同協力助國家構建文化軟實力、實現文化自信自強，齊齊講好中國和香港故事。

第四，要辦好時裝周，就要有適切的財政和政策支援。筆者期望，政府能善用「文創產業發展處」轄下的「創意智優計劃」資助，及去年設立「文化藝術盛事基金」，全方位支援時裝周的籌辦公作。

「電商易」助港企 拓內銷新興市場

對業界而言，內銷、東盟市場、以至中東等「一帶一路」新興市場，是另一重大機遇所在。筆者歡迎施政報告接納業界和經民聯的建議，在「BUD專項基金」下推出「電商易」。事實上，業界近年積極投入資源，開拓電商及直播帶貨等新營銷通路，相信新措施有助港企把握內銷及新興市場的機遇，並握緊國家主席習近平早前提出建立「絲路電商」平台的重大機遇。

施政報告亦接納了業界建議，宣布優化出口信保措施。筆者期望，信保局在提升法定最高負責額後，能為本港出口商強化針對內銷及新興市場的信保承擔；同時期望參考今年推出的「BUD申請易」為範例，研究以類似方式延伸至其他中小企資助計劃，簡化相關申請程序和採購規定，以進一步擊破中小企開破內銷和新興市場的痛點，協助他們握緊雙循環及「一帶一路」機遇。

創科同樣是業界重大機遇所在。筆者喜見施政報告回應業界及經民聯的建議，宣布一系列新措施，包括成立「新型工業發展辦公室」、設立100億元「新型工業加速計劃」等。據去年公布的《創科藍圖》，明確指出協助傳統工業透過創新科技升級轉型，完善創科生態圈。

為傳統及新興產業籌謀 增動能

業界作為具穩健發展基礎的傳統優勢產業，又是結合創科、科研成果落地的大戶。筆者期望，「新型工業發展辦」未來在工業專員的領導下，續以「雙軌並行」策略，着力推動傳統產業結合創科、升級轉型，並在《創科藍圖》大方向下，為各行業制定相應的發展藍圖，為傳統行業和新興產業發展謀劃清晰路綫圖。

總言之，施政報告明確地為本港未來發展制定施政藍圖，展現政府「拼經濟謀發展、惠民生添幸福」的決心。施政報告宣布舉辦「香港時裝設計周」、並推出多項推動「新型工業化」及支援中小企的新措施，高品質地支援行業可持續發展。筆者及業界期盼，未來續與政府及各界攜手，為香港不斷增強發展動能，以業界所長，貢獻國家發展所需。

施政報告回應紡織及製衣界建議，包括落實舉辦「香港時裝設計周」。圖為本港最具標誌性和規模的時裝盛事CENTRESTAGE。（中通社資料圖片）

撰文 : 陳祖恒 立法會議員（紡織及製衣界）

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