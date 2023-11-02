諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 行政人員版 2023/11/02 分享： 分享： 自諾基亞（Nokia）淡出手機市場後，專注研發及向其他公司提供網絡設備。Nokia前日在美國特拉華州聯邦法院對亞馬遜（Amazon）及HP提告，指控兩企業侵犯多項與影片串流相關專利。 Nokia在起訴書 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 第2代Web3手機攻港 METAVERTU 2售3.3萬起 今日 第2代Web3手機攻港 METAVERTU 2售3.3萬起 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 2023/11/01 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 IG及fb因應法規 歐推無廣告訂閱服務 2023/11/01 IG及fb因應法規 歐推無廣告訂閱服務 降噪耳機量度心率 突破智能錶限制 2023/10/31 降噪耳機量度心率 突破智能錶限制 G7達行為準則協議 減企業濫用AI風險 2023/10/31 G7達行為準則協議 減企業濫用AI風險 科技行業 Nokia 諾基亞（Nokia，美：NOK） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon HP 串流 IT技術 服務 專利