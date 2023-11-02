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諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利

行政人員版 2023/11/02

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自諾基亞（Nokia）淡出手機市場後，專注研發及向其他公司提供網絡設備。Nokia前日在美國特拉華州聯邦法院對亞馬遜（Amazon）及HP提告，指控兩企業侵犯多項與影片串流相關專利。

Nokia在起訴書

...

欄名 : 科技新知

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