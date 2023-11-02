促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 政治版 2023/11/02 分享： 分享： 實政圓桌召集人田北辰昨再「食檸檬」！在區選尋求「三會」提名連連失利後，他要求政府未來要在提名期舉辦「簡介會」、「見面會」等，惟政制及內地事務局局長曾國衞當場「落閘」拒絕。 曾國衞「落閘」拒絕 今次區選，實 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 2023/11/01 區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 2023/10/31 中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 2023/10/30 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 2023/10/28 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 新民黨拒予提名 田北辰再「食檸檬」 2023/10/27 新民黨拒予提名 田北辰再「食檸檬」 政治 區議會選舉 田北辰 政制及內地事務局 曾國衞 基本法 民建聯 葉劉淑儀 檸檬 新民黨