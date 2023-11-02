促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬

實政圓桌召集人田北辰昨再「食檸檬」！在區選尋求「三會」提名連連失利後，他要求政府未來要在提名期舉辦「簡介會」、「見面會」等，惟政制及內地事務局局長曾國衞當場「落閘」拒絕。

曾國衞「落閘」拒絕

今次區選，實

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