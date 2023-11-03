香港貿發局美酒展 雲集各國佳釀 業界覓商機 公眾享甘醇

疫情後，世界各地的酒業開始復甦，香港作爲葡萄酒的免稅港口，眾多業界人士自然不能錯過酒業帶來的種種商機。香港貿易發展局（香港貿發局）即將以「佳釀薈萃 環球商機」爲題，舉辦「第十五屆香港國際美酒展」，集合來自17個國家和地區，逾500家參展商，為業界和公眾奉獻環球佳釀及酒類相關產品與服務，還有以綠色酒業爲主題的探討會。

今屆香港國際美酒展（美酒展）於11月3日至5日在灣仔香港會議展覽中心舉辦，向業界展示環球佳釀，包括來自「舊世界」與「新世界」的優質葡萄酒，及多款特色美酒。

財政司司長擔任主禮嘉賓 業界一同探討綠色酒業



美酒展的開幕酒會邀請到香港特區政府財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，而首天以綠色酒業為主題的酒類行業會議，邀請到英國Sustainable Wine Roundtable的代表等專家分享見解。第二天還有以亞洲酒業市場為主題的行業會議，邀請到侍酒大師呂楊等行業精英探討亞洲區内葡萄酒商機。業界人士從中可以認識到更多業内翹楚，拓展人脈，締造環球商機。



來自新舊世界佳釀 包括款待法國總統的國潮酒



美酒展吸引世界各地的展商，設有11個展團，雲集傳統舊世界以及新世界佳釀，來自「舊世界」包括意大利、德國、法國等國家的美酒，來自新世界有澳洲、智利和中國內地的美酒，還有國潮酒，當中包括來自寧夏和新疆的中國葡萄酒，還有四川的中國白酒。

當中值得業界關注是一款來自寧夏自治區的西鴿N28（霞多麗）乾白葡萄酒，嚴選超過20年藤齡的霞多麗，在今年4月法國總統馬克龍訪華的國宴上用以款客。這款乾白葡萄酒的香氣複雜而活潑，蘊含新鮮的菠蘿、西柚等熱帶水果味道，和由橡木桶發酵產生的蜂蜜、和新鮮奶油的芳馥，給予品酒者圓潤的口感，及平衡優雅的酸度。

▲ 來自寧夏自治區的西鴿N28（霞多麗）乾白葡萄酒，嚴選超過20年藤齡的霞多麗，在今年4月法國總統馬克龍訪華的國宴上用以款客。

▲ 來自治灣的「哲─桂花梅酒」以生長於石碇鄉海拔300多公呎、只在十月至四月盛開的黃金桂花釀製。

還有來自治灣的「哲─桂花梅酒」，選用台灣信義青梅、米燒酎及鹿谷的凍頂烏龍茶作基底，再加入生長於石碇鄉海拔300多公呎、只在十月至四月盛開的黃金桂花釀製。酒精13度，聞香是清新的桂花香氣，入口梅味酸甜濃郁及桂花獨特的幽香，最後有烏龍茶的回甘。

▲ Domaine Laureau Savennières Les Genêts 2018 – Bt被《La Revue du vin de France》譽為「毫無疑問的Savennieres未來之星」，採用生物動力學和有機耕作，採摘金黃色的Chenin Blanc（白詩南葡萄）釀製，令葡萄酒豐滿、濃郁、新鮮清爽。

網羅香港與海外美酒 迎合有機葡萄酒風潮

在現代人關注健康和有機農業的浪潮下，有機葡萄酒的市場漸漸進入國際視野，展會亦網羅了來自意大利、法國和加拿大的有機葡萄酒。此外，還有大眾不熟知產地的特色葡萄酒，如斯洛文尼亞的「MARE SANTO WINES氣泡酒」。

▲ 美酒展還搜羅大眾不熟知的產地的特色葡萄酒，如來自斯洛文尼亞的「MARE SANTO WINES氣泡酒」。

業界也不要錯過香港的佳釀，其中一款香港製造的複合香味蒸餾酒：「Sliver Bun 斌」，採用穀物與水果蒸餾發酵而成，擁有柔和而甘甜的果香，更於2019年參加香港酒業總商會酒類評審大賽榮獲銅獎。

除了主軸葡萄酒外，展會還搜羅了各式各樣的酒類產品，如來自日本的清酒、香港製造的啤酒、台灣的梅酒、還有經典的威士忌、氈酒和伏特加等，讓業界及公眾人士暢游美酒展締造的酒精之旅，一飽口福！

▲ 香港製造的「Sliver Bun 斌」複合香味蒸餾酒，採用全蒸餾方法製作，在2019年首次參加香港酒業總商會酒類評審大賽即榮獲銅獎。

▲ 香港貿發局副總裁張淑芬表示，美酒展可作為優質的葡萄酒交易平台，為本地、內地和海外酒商帶來龐大商機。

參展商樂見其成 香港條件優勝 尋覓商機

不少參展商期待活動展開。日本酒商Flavour of Life 合同會社代表井原加容子表示，自2019年起已經有參與貿發局的美酒展，帶領來自日本山口縣的酒商來到展覽場地，過往都獲得豐碩的成果，期望透過今屆的酒展，讓各界知道山口縣的極上酒質：「日本酒『地理標誌（GI）保護制度』發展越趨成熟，讓國際社會更容易物色心水優秀酒品；加上山口縣的酒商，研發不同種類的手工啤酒及清酒，這次酒展就能讓大眾感受我們的誠意。」

至於德國酒商Joy&Harmonie 行政總裁Dr. Harald Bessler就表示，公司出口最為著名的Riesling深受港人歡迎，認為香港人普遍對酒品具備一定認識，增添他們參展的信心：「香港市場成熟，愛酒之人願意以一個合理的價錢購買高質素的酒品。」

將酒精濃度不多於30%的酒類進口香港，毋須繳付關稅，Eric及Dr. Harald Bessler一致認為，這無疑帶來一個強大優勢，希望參與酒展的人士以及愛酒之人，在一個輕鬆環境品嚐美酒。

▲ 日本酒商Flavour of Life 合同會社帶領來自日本山口縣的酒商，在美酒展展出當地佳釀。

▲ 德國酒商Joy&Harmonie主打價錢合理而高質素的酒。

公眾日超筍價買靚酒 與名酒評人暢嚐佳釀

美酒展最後一天同時開放予公眾持票入場，當天會舉辦多個品酒會與大師班，由專家帶領大眾品嚐和鑒賞紐西蘭葡萄酒、丘山谷葡萄酒及單一純麥芽威士忌等佳釀。著名酒評人黃詩詩也會與大眾一同品嚐世界各地的特色美酒，並分享心得。入場市民亦勿錯過大會特別設立的Whisky & Spirits Bar，可在此品嚐十多款威士忌和烈酒。

多個展商將在公眾日以低至六折的驚喜價出售環球美酒，愛酒之人必定滿載而歸。

市民可在公眾日現場購買入場券，門票每張正價為200港元；預先透過HK01、HKTVMall、KKDay、OpenRice、PopTicket、Price.com.hk、Trip.com、Timeable及WineNow購買公眾日入場券，可享99港元的特惠價。當天憑票可獲得Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻（價值110港元），數量有限，送完即止。



第十五展香港國際美酒展

地點：灣仔香港會議展覽中心

入場安排：

• 11月3日至5日（星期五至日）供業界人士及買家參觀採購

• 11月5日（星期日）開放予公衆入場

買家登記入場：

https://bit.ly/46PptCz （預先登記可免費入場，即場登記需付100港元。）

公眾購票：

https://bit.ly/49h8eeT

公眾日筍價買酒：

https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/tc/public-day-special-deals

（特約）