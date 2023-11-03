歐化傢俬趁低吸納德國himolla傢俬 副刊版 2023/11/03 分享： 分享： 在設計世界裏，德國被譽為工業設計最是到家，家品方面，亦不遑多讓，當中大家要認識himolla這個品牌，品牌以生產椅子為主，不少設計配備內置專利技術，令椅子多了一種可紓解疲勞的功能。適逢歐化傢俬（ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 歐化傢俬 精選瑞．意獨樂樂休閒椅 2023/10/13 歐化傢俬 精選瑞．意獨樂樂休閒椅 門當戶對 Bang & Olufsen X 法拉利 2023/09/22 門當戶對 Bang & Olufsen X 法拉利 KEF X LOTUS跨界聯乘 推出英國賽車綠版LS60 Wireless 2023/08/04 KEF X LOTUS跨界聯乘 推出英國賽車綠版LS60 Wireless CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 2023/07/14 CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 2023/07/14 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 德國 家品 消費資訊 消費種類