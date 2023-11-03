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歐化傢俬趁低吸納德國himolla傢俬

副刊版 2023/11/03

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在設計世界裏，德國被譽為工業設計最是到家，家品方面，亦不遑多讓，當中大家要認識himolla這個品牌，品牌以生產椅子為主，不少設計配備內置專利技術，令椅子多了一種可紓解疲勞的功能。適逢歐化傢俬（

...

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