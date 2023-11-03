SICIS Jewels 意國馬賽克珠寶 副刊版 2023/11/03 分享： 分享： 世間上有不少工藝都叫人嘖嘖稱奇，米雕是其中之一，要在白米上寫字甚至繪畫，視力和手部協調到底要多厲害才行？另一門相近的藝術，我會想到微鑲馬賽克。將天然材料、有色礦物和黃金製成比米還小的顆粒，再以手工排列 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Anya重新定義柯德莉夏萍 TIFFANY & CO. 2023/10/20 Anya重新定義柯德莉夏萍 TIFFANY & CO. MESSIKA進軍高級珠寶10周年 2023/10/13 MESSIKA進軍高級珠寶10周年 周董愛妻昆凌示範 BOUCHERON新玩鈦式孔雀開屏 2023/10/06 周董愛妻昆凌示範 BOUCHERON新玩鈦式孔雀開屏 GUCCI以寓言 鑲 飾 四季 2023/09/29 GUCCI以寓言 鑲 飾 四季 德國3種隱世鑲鑽術Stenzhorn 2023/09/22 德國3種隱世鑲鑽術Stenzhorn 珠寶 消費資訊 消費種類