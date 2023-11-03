SICIS Jewels 意國馬賽克珠寶

世間上有不少工藝都叫人嘖嘖稱奇，米雕是其中之一，要在白米上寫字甚至繪畫，視力和手部協調到底要多厲害才行？另一門相近的藝術，我會想到微鑲馬賽克。將天然材料、有色礦物和黃金製成比米還小的顆粒，再以手工排列

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