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SICIS Jewels 意國馬賽克珠寶

副刊版 2023/11/03

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世間上有不少工藝都叫人嘖嘖稱奇，米雕是其中之一，要在白米上寫字甚至繪畫，視力和手部協調到底要多厲害才行？另一門相近的藝術，我會想到微鑲馬賽克。將天然材料、有色礦物和黃金製成比米還小的顆粒，再以手工排列

...

欄名 : Jewelry

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