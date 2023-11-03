  • 25°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 01:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單

副刊版 2023/11/03

分享：

分享：

位於香港中環心臟地帶的米芝蓮一星餐廳都爹利會館（Duddell's），於清雅亮麗的藝術空間供應正宗粵菜。由即日至12月8日，行政總廚陳佑良推出全新大閘蟹午市及晚市餐單，菜式均以來自江蘇省太湖的大閘蟹入

...

欄名 : Food

最新專欄文章 更多

可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌
2023/10/27
可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌
CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲
2023/10/13
CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲
法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角
2023/10/13
法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角
一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY
2023/09/29
一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY
半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出
2023/08/11
半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出
美食 米芝蓮 大閘蟹

上一篇文章

比亞迪深圳總部探秘 BYD SEAL AWD海豹電動車試乘體驗

下一篇文章

夏妙然寫書記錄Danny故事 陳百強金曲反映自強精神

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？