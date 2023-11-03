米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單

位於香港中環心臟地帶的米芝蓮一星餐廳都爹利會館（Duddell's），於清雅亮麗的藝術空間供應正宗粵菜。由即日至12月8日，行政總廚陳佑良推出全新大閘蟹午市及晚市餐單，菜式均以來自江蘇省太湖的大閘蟹入

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