米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單 副刊版 2023/11/03 分享： 分享： 位於香港中環心臟地帶的米芝蓮一星餐廳都爹利會館（Duddell's），於清雅亮麗的藝術空間供應正宗粵菜。由即日至12月8日，行政總廚陳佑良推出全新大閘蟹午市及晚市餐單，菜式均以來自江蘇省太湖的大閘蟹入 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 2023/10/27 可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 2023/10/13 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 2023/10/13 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 2023/09/29 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 2023/08/11 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 美食 米芝蓮 大閘蟹