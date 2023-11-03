西班牙國旗乃紅黃二色，但對醫生來說，最能代表西班牙的，卻是紅黃綠三色。

在馬德里參加連續五天的歐洲癌症醫學會會議（ESMO Congress 2023），今年香港中文大學可算是豐收年，得到不少掌聲。忙碌過後總要獎賞一下自己，即時想到Mercado de San Miguel（聖米格爾市場）去找紅黃綠。這小市場已有過百年歷史，是旅遊熱點，其中的小店，醫生多次幫襯，就因夠地道、夠草根。

從「綠」說起，Padron Peppers（帕德龍辣椒），顧名思義，乃來自西班牙東北Padron（帕德龍）地區。兩吋小東西有辣有不辣，烹調方法簡單不過，橄欖油炸香撒上粗鹽便行，主要是吃它的鮮，冷不提防吃中個辣的，便要即時找那「黃」的救命。

Estrella啤酒是西班牙代表作，就如青島啤酒代表中國一般，源自Barcelona（巴塞隆拿），從一八七六年開始已風行全國，西班牙人見到這顆金星，便即時想起啤酒。

紅黃綠中，當然以「紅」為首，Carabinero（紅蝦）渾身赤紅，因其顏色跟西班牙警察制服相近，因而命名。實則這深海蝦以粉紅色浮游生物Pink Plankton為主糧，故呈鮮紅，其美味也是同一來源。簡單以橄欖油煎香，謹記先吃頭部，讓那香濃蝦膏洶湧盪遊口腔，享受那甘香after taste後再喝口冰涼Estrella，讓味蕾回魂後，才去享受那甜美蝦肉，不妨也細嚼蝦殼去盡享這小東西。

紅黃綠三件國寶承惠三百港元，百份百西班牙經歷，三者缺一不可。

▲ （專欄作家提供）