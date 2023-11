昨天提到,那位拿着價值八萬元名牌包包逛街的小妮子,也孭着這個包包上班去。我不會對喜歡名牌的人作任何道德上的判斷,或許每位女性都經歷過對某些名牌手袋會不由自主地露出心心眼的興奮,只要個人花得起,服裝配搭上有品味,那是她的自由。但一個新人或年資較淺者,孭個八萬元包包上班去,要注意和考慮的事項,應比平時生活場景多。我首先好意提醒:「你老闆若是女上司,而她用的只是普通包包,小心『包』高蓋主。」這些微妙的職場智慧,雖沒有白紙黑字寫明,但職場中人,尤其是新人或年資較淺者,必須懂得。

這令我記起今年年頭,新加坡某大律師行有位實習生,在網上討論區表示自己很想孭那個近十萬港元的Birkin 25(Togo)上班,向網友問意見,引起熱議。這位法律實習生,顯然是讀書叻、但對人情世故人卻毫無認識,即連莊閒都唔識分的人。當然,有些企業文化是職員個個周身名牌的,即使如此,也要謹記:一、自己只是企業最junior;二、不能耀眼過上司,尤其是女上司。

雖則西方有句話:「Dress for the job you want, not the job you have」(裝扮顯示了你想要的位置,而非你現有的位置),若把這個說法放諸東方文化,通常都無好結果。一個junior手拿幾萬元皮包上班,一來太招搖;二來傳達了你「唔憂做」的信息,從上司視覺看,「唔憂做」即不會搏到盡或受不了氣和辛勞;三來,連身為阿姐的上司都沒拿到的手袋,一個junior竟比全公司的人耀眼,這是禁忌,不是個個上司和同事都有如此胸襟的,至少先不要假設企業內的人是這樣。

其實,想顯現自己最搶鏡的樣子,並非職場,新人要懂。有人問,難道自己喜歡,都不能孭個十萬八萬元名牌手袋上班嗎?我的答案是:得,當你成為阿姐級人馬之時,自然有資格這樣做。