施政報告的鼓勵生育是否有效？

行政長官今年的施政報告，涉及的項目比前增加不少，但最引起坊間討論的，或許是鼓勵生育的多項政策。我研究生育與人口問題有36年，對相關政策是否有效應該有一定的發言權。

香港生育率奇低，冰凍三尺，並非一日之寒。香港的總和生育率，即每名女人一生平均生多少小孩，在1965年仍高達4.5，但隨後急劇下降，到了1991年，已跌至1.4。要知道，一男一女兩個人才生下1.4名子女，這便意味着每一代的人口會比上一代縮小。

疫情+經濟差 港生育率又急降

到了2000年左右，或許受到亞洲金融風暴的影響，總和生育率更降至0.9。隨後經濟恢復，再加上不少內地人來港產子，生育率一度回升。今天總和生育率又降回至0.9的水平，但這很可能受疫情影響，在疫情籠罩時，大家生命難卜，不少寧願另選更安全的時機才去生育，人之常情。

其實政府對低生育率帶來的問題並非無知無覺，20年前的2003年及10年前的2013年，政府都成立過「人口政策督導小組」分析相關事宜，我在10年前也是此小組成員。不過，人口問題雖然重要，其作用卻是長遠的，對它的關注很快便被其他更即時的事情所淹沒，所以政府總是無心雷厲風行推出相應對策。今回施政報告有多項具體措施，算是異數。

要明白甚麼政策才有效，我們須對症下藥。我們要注意，文化宗教因素基本上沒有角色。世上生育率最低的地方是東亞諸國諸地區及南歐國家。日本、南韓、台灣、香港、新加坡，甚至中國內地，生育率都遠低於2，人口會迭代減少。這些地方深受儒家文化影響，「不孝有三，無後為大」，但人民卻不會理會此教條，總之不生。南歐是天主教徒眾多的地方，天主教對多種節育的方法都不以為然，更反對墮胎。顯然，當地人民也並不怎麼受教義左右。

不生育兩原因 樓價教育費貴

為甚麼上述地方生育率低企，而且還有進一步下降迹象？經典的說法是因為所謂的「人口轉型」（demographic transition），意指壽命增長會啟動整個人口形態的轉型。生育率與家庭中的教育投資都會上升，即家長對下一代的量和質都會有更高要求，以免自己老而不死時乏人照顧；但很快，對質的要求會壓倒對量的要求。教育水準愈高的父母，愈是打算把資源集中在小孩的教育及健康之上，這麼一來，成本可不輕，惟有減少數量。近二百、三百年以來，多個國家都經歷過相似的「人口轉型」過程。

不過，「人口轉型」似未能完全解釋香港的情況。我過去曾根據歷年人口普查的原始數據推算出香港有大比例的女性根本索性完全不生育小孩。45歲仍沒有生育過的女性比例不停上升，到了2011年，已達40%。現在多少，我沒有算過（計算很複雜的），不得而知。完全不生小孩意味着甚麼？投資在教育，也要有小孩作為載體，沒有了小孩也就等於下一代的質量無從談起。

我十多年前做過一些隨機問卷研究，發現不生育的最重要原因有二：一是樓價貴，二是教育費貴。父母負擔不起，惟有不生或是少生。為香港摘下史上首面奧運金牌的「風之后」李麗珊當年的電視廣告，說養大一名子女要花費400萬，更是嚇怕了不少準父母。

李家超施政報告中有針對房屋成本對生育的影響，他提出讓肯生子女的有優先權入住公屋及降低居屋的門檻，是對症下藥的，但用藥的分量是否足夠，要試過才知。

提早生領2萬 子女總數未必增

另一政策是派2萬元以作鼓勵。這或許是有用的，但我相信作用不大。如果李麗珊當年400萬成本之數準確，今天恐怕要600萬了，2萬如何足夠？

有一點必須注意，既然這政策暫定為3年，這意味着這3年內生育，有2萬可領，將來卻未必。理性的父母為求得到這2萬，會改變一下生育時間表，提早生育，否則將來未必有錢可領。換言之，準父母可能只是早一點生，但兒女的總數卻不變。倘若如此，政府的獎勵並不能增加下一代的數量。

我們尚要留意一個假象，未來3年若生育率真的大幅上升，可能只是反映兩個因素。過去幾年因為新冠而生得太少，現在要追回過去的短缺，這正如二次大戰後的嬰兒潮，是因為要補回戰時的低生育。另一因素則正是就算本來打算幾年後才生一個的，現在則提早一點，領了那2萬元再算。政府3年後的檢討，要小心一點才不會被自己誤導。

也應指出，人口數量下跌也有其好處。今天我們大可預期不用10年，大量的工作職位會被人工智能與機器人所取代，大量人會失業，社會隨時出現動盪。如果香港人口因生育低和有人移民離開而減少，香港豈不因禍得福，減低將來的失業壓力？

▲ 香港生育率低，今年施政報告提出多項鼓勵生育政策，當中派2萬元獎勵成效存疑，因養育子女成本高昂，2萬補貼未必足夠。（資料圖片）