內地家族企業接班潮 港拓財管良機

香港政府於今年3月舉辦了「裕澤香江」高峰論壇，旨在凸顯香港作為全球財富管理中心的吸引力和長期前景，特別推廣香港作為全球家族辦公室的理想之選。

此次國際盛會吸引了來自香港、內地、北美、歐洲等地的100多名超級家族辦公室領袖。緊接着，香港政府發布了《關於香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，提出了8項新政策，旨在為全球家族辦公室在香港創造競爭力強的有利環境，促進其繁榮發展。

世界級財管 打破「富不過三代」

如果香港希望吸引投資者來設立家族辦公室，作為融滙中西方文化的國際金融中心，在助力中國內地打造家族辦公室的領域方面可以大有所為，具體原因如下：

1.內地家辦需求量巨大：根據瑞士私人銀行UDP（瑞士瑞聯）與胡潤聯合發布的《2022中國式家族辦公室行業發展白皮書》，中國內地擁有逾4,700萬家民營企業，其中超過85%屬於家族企業。這些家族企業通常由中國一代企業家創建，經過四十餘年的發展，這一代企業家平均年齡已接近60歲。因此，許多家族企業正處於首次傳承的關鍵階段，傳承已經成為勢在必行的需求。中國在未來的10到20年裏將經歷有史以來規模最大的家族企業接班浪潮。

盡管內地民營企業在國家經濟中發揮着關鍵作用，但目前它們正面臨着極大的代際傳承挑戰。麥肯錫的數據顯示，中國的家族企業在傳承過程中，有超過60%可能面臨消亡的風險。這種代際傳承問題長期以來一直是全球性的難題。各國的數據均表明，家族企業成功完成從第一代到第二代的傳承的比例不足30%，而成功將財富傳承到第三代的比例更低，不足13%。至於第四代，成功傳承的比例更是少之又少，不足5%。

中國的民營企業面臨的傳承挑戰不僅受到國際大國競爭、疫情衝擊、市場需求減弱等多重因素的影響，還受到產業升級等內部和外部因素的制約，這使得成功完成傳承的難度進一步上升。企業創始人的子女在願意接班和具備接班所需能力方面，相對而言表現出相當悲觀的態勢。這是一個複雜而重要的問題，需要全面的解決方案來確保這些家族企業的可持續發展。

港具專業知識 提供一站式支援

香港政府選擇在這個時間點推出家族辦公室的發展措施具有特殊的歷史意義。

對於中國的富豪家族而言，由於其資產類型的多樣性和廣泛的業務領域，家族辦公室的專業和全面資產管理服務變得尤為關鍵，以確保資產的保值和增值。

諺語都有說：「富不過三代」，家族辦公室可能有助於打破這一局限。通過專業的財富管理、家族治理和遺產規劃，家族辦公室有助於富豪家族有效地管理資產，順利實現傳承，從而實現財富的長期保值和增長，但是建立和運營家族辦公室是一項複雜的任務，需要豐富的經驗和專業知識。

另外對於內地企業家來說，選擇在香港設立家族辦公室可能會面臨「人生路不熟」的挑戰。香港政府不僅提供宣傳，還可以為本地和內地的投資者提供一站式支援服務，以便於他們管理和擴展在香港的家族辦公室業務，這種支援服務對於成功運營家族辦公室至關重要。

2.內地家族辦公室需要賦能：近年來，我們不時聽到「中國的家族辦公室比家族還多」的說法，盡管這帶有一些幽默成分，但也反映了內地家族辦公室行業的尚未成熟和質量參差不齊的現狀。我們需要以成熟的眼光看待這個問題。

美國哥倫比亞商學院教授Professor Michael Mauboussin（邁克爾•莫布森），在他的著作Think Twice《反直覺思考》中，探討了「默認設置」這一觀點。他指出，我們的思維在很大程度上受到大腦中的「默認設置」影響，這種思維方式源自漫長的進化過程，可以被看作是大腦上的「預設程式」，也就是我們所說的直覺思維。

在他的書中，有一個生動的例子：一位醫生的治癒率只有50%，但每位前來就診的患者都選擇了他，因為醫生告訴他們：「我之前的病人康復得很好。」這個例子凸顯了我們的思考傾向：我們更關注那些有利於自己的資訊，而通常忽略了真實的概率。

家族辦公室通常被認為是財富管理領域的巔峰服務，甚至超越了私人銀行等其他金融服務。這種觀點通常是由直覺性思考產生的，人們常常在不自覺中形成某種思維定勢並受其影響。隨着中國內地財富管理市場的迅速增長和家族辦公室理念的興起，愈來愈多來自不同領域的人開始創建家族辦公室，包括金融專業人士、跨領域專家和高淨值個體。

行業估計內地目前持牌的有大約2.56萬家提供財富管理相關服務，全行業的財富管理專業人才數量可能超過320萬人。這些人很多對家族辦公室的概念是不熟悉的。

內地這些家族辦公室的理念各異：有些注重提供全面的家族服務，有些專注於特定領域；有的以保險為核心，有的以資產管理為中心，還有的將投資視為重要領域。在實際運營中，一些家族辦公室蓬勃發展，而一些在一段時間後消失，還有許多家族辦公室的實際運作與最初的設想存在顯著差異。

建立具中國特色家辦 融合西方

3.中國內地發展家辦有歷史悠久的淵源：吸引中國內地的富豪來香港設立家族辦公室時，我們不能簡單地將國外家族辦公室的模式直接套用到中國企業家身上，中國企業家在構建家族辦公室時有其獨特性，包括財富傳承文化等方面，都具有中國自己的特點。換句話說，我們需要建立中國特色的家族辦公室。

根據胡潤白皮書的定義，「中國式家族辦公室」是根植於中國本土並適應中國市場監管特點的家族辦公室，其服務對象是中國企業家。這種家族辦公室從家庭財務、企業管理到家族成員和家風建設，不僅融合了西方成熟家族辦公室的業務特徵，還延續了中國傳統文化的特色。

市場上關於家族辦公室的文獻，普遍將其起源追溯到古羅馬時期的「大管家」制度，而筆者的老東家，歐洲的羅斯柴爾德家族被廣泛認為是最早的家族辦公室之一。他們通過家族辦公室的全面規劃，巧妙地分散了商業資產的地域風險，將資產投資於全球各地的金融工具，有效地規避了各種風險。西方世界的眾多大家族，盡管家族後代可能已不再直接經營家族企業，但他們仍然受益於前輩的遺產，使家族財富能夠傳承百年。家族辦公室在這個過程中扮演了不可或缺的角色。羅斯柴爾德家族至今在全球金融領域仍具有巨大影響力。

星洲擁1500家辦 6年大增54倍

4.新加坡的挑戰：在亞洲發展家族辦公室領域，新加坡比香港率先行動。早在2019年當香港陷入反送中運動之際，新加坡政府已經成立了家族辦公室發展小組。盡管香港政府已經計劃在3年內吸引至少200個家族辦公室，但新加坡已經邁出更大的步伐。根據英國《金融時報》的數據，新加坡目前擁有1,500個家族辦公室，這一數位比2018年擴大了54倍，其中許多資金來自中國，總額高達數十億美元。

香港在舉辦的「裕澤香江」高峰論壇同一個月恢復了停辦了3年的巴塞爾藝術展（Art Basel）。Art Basel吸引了來自超過30個國家的177個畫廊參展，展覽的成交情況令人印象深刻。韓國畫家李禹煥和德國藝術家巴澤利茨等人的作品多次以超過100萬美元的高價售出，這也為全球家族辦公室提供了更多在繁榮的藝術生態圈中獲益的機會。這些機會在亞洲其他地區難以找到。這表明香港在世界藝術市場中仍然扮演着關鍵的角色。金融市場方面香港是亞洲最重要的財富管理中心，管理的資產價值高達35.5萬億港元，規模是新加坡的7倍，香港相對於新加坡，具備獨特的優勢。

寄望香港不要錯失中國內地歷史上首次出現的傳承良機，以世界級的水準，賦能內地發展中國式的家族辦公室。

▲ 港府今年3月舉辦了「裕澤香江」高峰論壇，推廣香港作為全球家族辦公室的理想之選，吸引了來自香港、內地、北美、歐洲等地的100多名超級家族辦公室領袖出席。（中通社資料圖片）