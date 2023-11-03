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科技落地變行銷策略 AI面部置換應用廣

行政人員版 2023/11/03

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施政報告提出政府會推動成立應用科學大學，加強栽培學生科技應用能力，筆者舉腳贊成。科技研發最終還是要落地應用，推動市場經濟，為社會帶來裨益。近年火熱的人工智能，實際應用例子又有幾多？上星期出席新城電台勁

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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