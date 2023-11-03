科技落地變行銷策略 AI面部置換應用廣 行政人員版 2023/11/03 分享： 分享： 施政報告提出政府會推動成立應用科學大學，加強栽培學生科技應用能力，筆者舉腳贊成。科技研發最終還是要落地應用，推動市場經濟，為社會帶來裨益。近年火熱的人工智能，實際應用例子又有幾多？上星期出席新城電台勁 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 善用AI減情緒陰霾 助創業者解困 2023/10/27 善用AI減情緒陰霾 助創業者解困 虛擬偶像多元化 與創新科技同行 2023/10/20 虛擬偶像多元化 與創新科技同行 大學第一課 應對AI挑戰 2023/10/13 大學第一課 應對AI挑戰 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 2023/10/06 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 2023/09/29 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 人工智能 創新科技及應用 經濟 香港 演員 歌手 社交平台 媒體 施政報告