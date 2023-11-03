NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 行政人員版 2023/11/03 分享： 分享： 太空探索技術、航天科技不斷取得新進展，近年各國也有進行加強航天技術的宣傳和推廣工作。美國太空總署（NASA）昨宣布，推出主打無廣告及免訂閱的免費串流媒體服務NASA+，有別於其他商業串流平台。 NASA ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 今日 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 2023/11/02 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 2023/11/02 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 第2代Web3手機攻港 METAVERTU 2售3.3萬起 2023/11/02 第2代Web3手機攻港 METAVERTU 2售3.3萬起 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 2023/11/01 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 美國 商業 服務 媒體 數碼轉型 串流 航天科技 美國太空總署