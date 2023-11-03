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NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務

行政人員版 2023/11/03

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太空探索技術、航天科技不斷取得新進展，近年各國也有進行加強航天技術的宣傳和推廣工作。美國太空總署（NASA）昨宣布，推出主打無廣告及免訂閱的免費串流媒體服務NASA+，有別於其他商業串流平台。

NASA

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欄名 : 科技新知

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