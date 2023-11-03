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英國投資逾21億 研發AI超級電腦

行政人員版 2023/11/03

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英國日前召集27國政府代表、學術和企業界人士，於本月1至2日於倫敦舉辦全球首屆人工智能安全高峰會。高峰會首日，英國政府宣布將投資2.25億英鎊（逾21億港元）研究AI超級電腦，取名Isambard-

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欄名 : 科技新知

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