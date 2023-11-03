英國投資逾21億 研發AI超級電腦 行政人員版 2023/11/03 分享： 分享： 英國日前召集27國政府代表、學術和企業界人士，於本月1至2日於倫敦舉辦全球首屆人工智能安全高峰會。高峰會首日，英國政府宣布將投資2.25億英鎊（逾21億港元）研究AI超級電腦，取名Isambard- ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 今日 NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 2023/11/02 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 2023/11/02 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 第2代Web3手機攻港 METAVERTU 2售3.3萬起 2023/11/02 第2代Web3手機攻港 METAVERTU 2售3.3萬起 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 2023/11/01 拜登發布行政命令 制定AI安全新標準 英國 人工智能 工程 NVIDIA 數據中心 超級電腦 布里斯托 英鎊