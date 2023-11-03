李長眠八寶山革命公墓

李克強喪禮規格按正國級規格，在北京八寶山革命公墓舉行告別儀式和火化遺體，包括中共最高層全體政治局常委均會出席告別儀式。全國多個重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館、特區政府下半旗誌哀。

北京市八寶山革命公

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