李克強遺體火化 習偕六常委送別 新華社：人民利益放首位 擁護習核心 中國版 2023/11/03 分享： 分享： 已故前國務院總理李克強遺體昨天在北京八寶山革命公墓火化，中共總書記習近平夫婦及其他六位政治局常委等高層官員昨天上午均前往參加遺體告別式。前中共總書記胡錦濤則致送花圈表達哀悼。 北京天安門、人民大會堂以及 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 李長眠八寶山革命公墓 今日 李長眠八寶山革命公墓 民眾夾道持花目送 高喊「總理走好」 今日 民眾夾道持花目送 高喊「總理走好」 港府中聯辦等下半旗 司長議員悼念 今日 港府中聯辦等下半旗 司長議員悼念 李遺體覆蓋黨旗 舊部校友紛弔唁 今日 李遺體覆蓋黨旗 舊部校友紛弔唁 你可能感興趣 李長眠八寶山革命公墓 今日 01:00 李長眠八寶山革命公墓 民眾夾道持花目送 高喊「總理走好」 今日 01:00 民眾夾道持花目送 高喊「總理走好」 港府中聯辦等下半旗 司長議員悼念 今日 01:00 港府中聯辦等下半旗 司長議員悼念 中國 政治 習近平 記者 上海 李克強 心臟病 李強 韓正 丁薛祥