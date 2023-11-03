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李克強遺體火化 習偕六常委送別

新華社：人民利益放首位 擁護習核心

中國版 2023/11/03

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已故前國務院總理李克強遺體昨天在北京八寶山革命公墓火化，中共總書記習近平夫婦及其他六位政治局常委等高層官員昨天上午均前往參加遺體告別式。前中共總書記胡錦濤則致送花圈表達哀悼。

北京天安門、人民大會堂以及

...

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