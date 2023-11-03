立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型

區議會選舉提名期結束，民主派不能「入閘」已塵埃落定，首次在兩級議會「清零」的民主黨，何去何從？民主黨創黨元老楊森仍未放棄，希望該黨轉型為壓力團體。

中聯辦主任鄭雁雄早前話，允許或歡迎有錯失的人，轉變到愛

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