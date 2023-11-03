立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型 政治版 2023/11/03 分享： 分享： 區議會選舉提名期結束，民主派不能「入閘」已塵埃落定，首次在兩級議會「清零」的民主黨，何去何從？民主黨創黨元老楊森仍未放棄，希望該黨轉型為壓力團體。 中聯辦主任鄭雁雄早前話，允許或歡迎有錯失的人，轉變到愛 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 2023/11/02 促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 2023/11/01 區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 2023/10/31 中大「55人校董會」 今開會恐成絕唱 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 2023/10/30 法官司法人員訪京 涉23條立法？ 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 2023/10/28 想不想連任？ 李家超：將來的事將來再想 政治 民主黨 立法會 區議會 立法會選舉 中聯辦 區議會選舉 一國兩制 狄志遠 民政及青年事務局