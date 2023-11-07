歐化傢俬趁低吸納德國himolla傢俬

在設計世界裏，德國被譽為工業設計最是到家，家品方面，亦不遑多讓，當中大家要認識himolla這個品牌，品牌以生產椅子為主，不少設計配備內置專利技術，令椅子多了一種可紓解疲勞的功能。適逢歐化傢俬（Ulferts）舉行折上折雙重優惠，購物滿指定金額即減最高$4,000，更有原廠德國皮革清潔護理套裝一盒，可說是最好的時候將himolla的椅子帶回家。

德國以工業設計聞名於世，在傢俬設計方面亦非常了得，來自當地的傢俬品牌himolla擁有接近70多年歷史，品牌的名字是由3個德文單字組成，包括Himmlisch、Mollig和Angenehm的字首組合而成，意謂「天堂般溫暖和舒適」。的確，品牌自1948年起，最初由家庭式手工業起家，到今天發展成為歐洲3大著名家具生產商之一，當中椅子是品牌的主打項目，除了傳統式的椅子外，不少梳化還加入內置專利科技配件，令梳化變成可紓減疲勞的工具。

1378梳化



傳統頭枕、彈腳設計令你感平淡或大路？不妨考慮德國1378梳化，原因非常簡單，因為它榮獲「以創新獲得認可」的2023年德國創新獎（German Innovation Award），1378梳化流綫外形充滿時尚感，外形看似簡單，但其實配備特別開發的專利科技配件，令傾斜的梳化扶手瞬間變身側邊躺面，透過手動旋轉功能，變成腿部支撑，結合極致舒適度與人體工學，展現德國精湛創新技術。

▲ 流動型的外觀，與其他傢俬易於配襯。（圖片由品牌提供）

▲ 1378梳化內藏專利科技配件，令傾斜的梳化扶手瞬間變身側邊躺面。（原價 $69,800、優惠價 $59,330、另購買滿 $58,800，即減 $3,000，折實價 $56,330）（圖片由品牌提供）

9051全真皮健康升降椅



9051全真皮健康升降椅以人體工學設計，提供超高乘坐舒適度，椅子能承重130公斤，配備可電動多角度調校椅背及腳踏，貼身舒適承托，甚至可調校至睡眠角度，隨時隨地化身成電視椅、躺椅及睡椅，在任何情況下都能享受深度放鬆，是最佳悠閒位置。此外，它配備滾輪，方便移動到不同家居空間使用，更配有站立輔助裝置，可電動向前傾斜升起，落地更輕鬆，可見德國工業設計是何等的厲害！

▲ 椅子可向前傾斜升起。（圖片由品牌提供）

▲ 9051全真皮健康升降椅，它能承重130公斤。（原價 $33,300、優惠價 $21,645、另購物滿$19,800，即減 $1,000，折實價 $20,645）（圖片由品牌提供）

1370 梳化



1370梳化以不對稱2人座位造型出現，帶有強烈的設計風格，Open Base設計凸顯優雅感，非常合適小家庭或單身貴族使用。它配合品牌特別研發的專利配件，專享手動旋轉功能，將2座位梳化的座椅部分瞬間轉為腳踏面，升級成單人貴妃梳化，椅邊亦變成實用的置物空間几面，方便放置裝飾或小型物品，另可配合外置的頭枕，靈活插入將舒適度進一步提升。無論是梳化、躺椅、轉角還是懶人梳化，1370都能滿足各種用家需求。

▲ 1370梳化不對稱2人梳化，內置專享手動旋轉功能，可將2座位梳化的座椅部分瞬間轉為腳踏面，升級成單人貴妃梳化。（原價 $43,000、優惠價 $36,550、購物滿 $19,800，即減 $1,000，折實價 $35,550）（圖片由品牌提供）

6271全真皮梳化



6271全真皮梳化，運用簡單綫條呈現出溫潤雅致的形體，梳化採用Open Base設計反映梳化的精緻與嚴謹，採用隱藏式頭枕，視覺效果俐落；加上纖薄扶手帶曲綫設計，勾勒出美觀輪廓，同時亦提高舒適度。此外，它配合講究的人體工學座感，緊貼體形，承托力與包覆感十足，說不定它能夠成為吸引大家回家最大的動力！

▲ 6271全真皮梳化配合人體工學座感，承托力與包覆感十足。（原價 $39,800、優惠價$33,830、購物滿 $19,800，即減 $1,000，折實價 $32,830）（圖片由品牌提供）

9261全真皮健康升降椅



對建築和設計有研究的人，都會知道德國藝術與建築學校包浩斯學院，它創立百年，其設計理念影響深遠，主張結合工藝與藝術，倡導實用機能合而為一，這一張9261全真皮健康升降椅就完全可以體現出這方面的美藝。它提供貼身舒適承托，可電動多角度調校椅背及腳踏，可調校至睡眠角度或站立起身角度，更額外附有電動頭枕與按摩功能，可謂實現「形隨機能」（Form Follows Function）美學，集優質用料、功能性於一身的休閒椅，絕對能助你擺脫日常生活的束縛與緊張。

▲ 9261全真皮健康升降椅額外附有電動頭枕與按摩功能，幫大家擺脫工作了一整日的疲勞。（原價 $38,000、優惠價 $28,500、購物滿 $19,800，即減 $1,000，折實價 $27,500）（圖片由品牌提供）

產品查詢：2336 1828

網址：www.ulferts.com.hk

(特約)