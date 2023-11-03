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人工智慧顛覆旅遊生態  攜程集團破格創新提升旅客體驗

特約 18:00 2023/11/03

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人工智慧（AI）熱潮席捲全球，各行各業都紛紛採用AI來提升營運效率。旅遊業也不例外，AI徹底地改變了旅客的體驗，從預訂機票、酒店，甚至編制行程，AI都能提供即時的旅遊建議和指導，為旅客節省不少時間。攜程集團（9961.HK，TCOM.US）日前亮相新加坡 ITB Asia，攜程集團聯合創辦人兼董事局主席梁建章於其主題演講上強調，人工智慧在重塑旅遊業起了關鍵的作用，未來集團將致力於透過人工智慧驅動的創新提升旅客體驗。

全新TripGenie旅遊助手 輕鬆創建個人化行程

AI在旅遊業中的應用提供了更好的旅客體驗，有見及此，攜程集團早前便推出人工智慧旅行助手「TripGenie」，是一項變革性創新，專為制定行程和加強旅行預訂而設，在攜程集團應用程式中發揮作用。自推出以來，TripGenie的成效顯著，使訂單轉化率翻倍和用戶留存率增加，從而提高了用戶參與度和整體服務效率。TripGenie結合複雜查詢的推薦能力與高度準確的綜合搜索，使用戶能夠快速準確地找到所需的訊息，為攜程用戶提供卓越的使用者體驗。

TripGenie為旅客快速提供靈感，讓他們在不到一分鐘內創建個人化的可編輯行程。行程主題適用於各種旅行類型，結合文字和語音指令，提供無縫的使用者體驗。除了英文外，使用者還可以使用繁體和簡體中文、廣東話、韓文和日文來執行指令。攜程集團聯合創始人兼董事長梁建章表示：「我們的人工智能技術透過改變旅客規劃和預訂行程的模式，推動旅遊業發展。透過TripGenie等個人化的人工智能旅遊方案，我們提高了參與度與準確性，並令旅行體驗更個人化。我認為『TripGenie』這名稱很適合我們的使命，因為我們的目標是像精靈一樣幫助客戶規劃完美的旅行。在這個新的旅行時代，我們懷着樂觀的態度締造未來，透過人工智能豐富客戶的旅行體驗，致力追求完美旅程，共建美好世界。」

攜程董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒認為，AI已成大勢所趨，當大家將技術與人腦結合時，必須做足準備迎接當中的變化。

三大AI功能 塑造旅遊共享空間

攜程董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒詳細介紹了集團的人工智能生態系統，包括人工智能驅動的算法清單，如「Trip.Trends」、「Trip.Best」和「Trip.Deals」。他表示︰「很多客戶都知道Trip.com是一個非常值得信賴的品牌，他們進入我們的網站，都希望搜尋一家合心意的酒店，此時，Trip.Best會根據不同的主題為客戶提供酒店推薦，例如家庭、情侶、Instagrammer或豪華酒店，不但有助激發旅客的瀏覽量和預訂喜愛的酒店，進而為超過1,500家酒店合作夥伴增加20%的流量和10%的預訂量。」AI懂得學習和預測分析，幫助旅遊業者更好地理解市場趨勢和旅客偏好，但蔡文軒強調︰「我們不能完全依賴數據，必須親自實地考察，確認數據的準確性。因此，我們會將數據、人工智慧和人力相結合，來為客戶提供符合他們需求的旅遊推薦。」

除了針對消費的功能外，還有一個「Trip Moments」的功能。蔡文軒介紹︰「客戶在trip.com的應用程式上預訂旅行時，不僅僅只是享受行程和體驗，而是與社群分享。大家應該有聽過『共享經濟』一詞，Trip Moments平台就是滙集了旅行者的經驗分享、推薦和評論，創造了豐富的旅行故事來源。該平台吸引並保留了35%的應用程式用戶，其中22%的用戶在一個月內預訂了旅遊相關產品。」

以客為先 洞察旅遊模式轉變

AI在旅遊業中的應用提供了更好的旅客體驗，有見及此，攜程集團早前便推出人工智慧旅行助手「TripGenie」，是一項變革性創新，專為制定行程和加強旅行預訂而設，在攜程集團應用程式中發揮作用。

此外，蔡文軒指出，從合作夥伴和企業的角度來看，應將客戶服務放在首位，他說︰「人們在關注抖音和Instagram，所以必須確保我們的酒店合作夥伴、航班合作夥伴和活動合作夥伴提供符合客戶需求的資訊。時至今日，不要給客戶一份書面筆記，而是給他們一些生動的東西如視頻，因為這些能夠代替文字傳達千言萬語。另外，客戶的旅遊模式也在不停轉變，現在他們不只是想去留在酒店度假。他們更想感受當地的文化，與人互動。所以我們鼓勵酒店合作夥伴能提供『酒店+產品』，例如與音樂會門票、展覽門票、水療活動、下午茶等等的產品捆綁在一起，這樣有助於增強客戶的旅遊體驗。」

蔡文軒續指，人工智能技術在改善旅遊業客戶服務方面也發揮着重要作用。攜程集團的自助服務率非常高，其中人工智能聊天機器人通過文字和語音處理大量諮詢，語義識別準確率超過 85%。在2023年，Trip.com客戶可以通過 Al聊天機器人快速解決超過75%的酒店和航班相關問題，無需與客服代理人交談。在所有解決的聯繫中，2023年第二季度的首次聯繫解決率達到了 90%，這意味着客戶的問題在第一次嘗試中得到了解決。通過人工智能整合，集團成功節省了客戶和客服人員的時間和精力，加快了項目解決效率。在人工智能的支援下，客服團隊可以專注於處理更複雜的項目，整體上為客戶提供更好的體驗。

攜程集團的自助服務率非常高，其中人工智能聊天機器人通過文字和語音處理大量諮詢，語義識別準確率超過 85%。通過人工智能整合，集團成功節省了客戶和客服人員的時間和精力，加快了項目解決效率。

抱持積極心態 利用AI提供優質旅遊體驗

隨着國際旅遊限制解除，國內和區域旅遊大幅增長，旅遊市場蓬勃發展，攜程集團也隨之推出了人工智能產品。根據攜程集團的數據，今年中國黃金周期間，出境旅遊人數按年增長超過 800%，國內旅遊人數按年增長近 200%。蔡文軒認為，AI已成大勢所趨，當大家將技術與人腦結合時，必須做足準備迎接當中的變化，利用這些新技術、新方法來更好地完成工作，提供更好的客戶體驗，讓旅客做出正確的決策。他說︰「任何技術都可以出現，只要你有積極的心態，你就能利用它，幫助你的業務。」攜程集團展望，利用AI提供真實和沉浸式的旅行體驗。

（特約）

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