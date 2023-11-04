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屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起

置業家居 2023/11/04

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新地旗下屯門NOVO LAND 2A期，於周三（1日）公布4號價單，首批涉及93伙，當中以屬樓王的第1座為主。而整批單位實用面積238至693平方呎，屬開放式至3房連套房加開放式廚房間隔，定價由$

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欄名 : 新盤速遞

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