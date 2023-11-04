何文田譽林首推30伙 開放式折實$529.7萬入場 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 永義國際發展的何文田譽林也加入戰團，於周二（10月31日）公布首張價單，涉及30伙，實用面積260至754平方呎，備有開放式、1房至3房戶，定價由$598.3萬至$1,913.7萬，呎價由$ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起 今日 屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 2023/10/28 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 啟德啟德海灣第1期首批208伙 1房折實$575萬起入場 2023/10/28 啟德啟德海灣第1期首批208伙 1房折實$575萬起入場 旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 增首年免息免供按揭優惠 2023/10/14 旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 增首年免息免供按揭優惠 粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 2023/10/07 粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 一手市場 永義國際 何文田