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何文田譽林首推30伙 開放式折實$529.7萬入場

置業家居 2023/11/04

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永義國際發展的何文田譽林也加入戰團，於周二（10月31日）公布首張價單，涉及30伙，實用面積260至754平方呎，備有開放式、1房至3房戶，定價由$598.3萬至$1,913.7萬，呎價由$

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欄名 : 新盤速遞

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