減辣顯威力 樓市小陽春爆發

早前市場觀望心態濃厚，無論是業主、準買家、甚或是發展商均在等待着《施政報告》的發表，一如市場預期，盡管政府未有為樓市全面「撤辣」，不過「減辣」威力已令樓市「漸露曙光」，減辣措施包括將買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）稅率減半，由15%減至7.5%，額外印花稅適用年期縮短，由3年變2年。

「一石激起千層浪」，雖然整體而言，上月整體一手新盤市場交投依然淡靜，但《施政報告》一出，一手新盤成交已立竿見影地激增，以本月一手新盤成交為例，本月25日前即《施政報告》未發表前，當時一手新盤成交只有181宗，換言之平均每日僅零星數宗成交，不過《施政報告》後短短6日，已有178宗成交，平均每日約30宗成交，《施政報告》前後一手成交已經幾何級數上升，多個新盤陸續登場下，本月一手新盤銷售勢必重上1,000宗以上水平。

來港專才成最受惠買家

《施政報告》最大的受惠者，相信未必是本地買家，因為對於上車客以至換樓客而言，新措施未有即時減低有關買家的置業成本，實際影響不算太大，最大受惠者相信是合資格的來港專才、通才，政府去年提出，合資格外來人才來港置業時，置業印花稅需「先徵後退」，即居港滿7年後才退還稅項的安排，新措施改為「先免後徵」，即購入時先免繳稅項，可以於9年後，仍未能成為本港永久居民時才需補交稅項差額，措施對外來人才有吸引力，以購買一個$1,000萬的物業，原先要先繳交$150萬印花稅，現在只需繳交$37.5萬的稅項。

二手居屋成交明年初料增加

新措施的威力有多大，政府去年實施的高才通（高端人才通行證計劃）的申請已達至16萬人，已批出的成功個案亦已達至10萬人，加上目前「先免後徵」計劃，除高才通計劃受惠外，當包括輸入內地人才（專才計劃）、優秀人才入境（優才計劃）、以至非本地畢業生留港/回港就業的大學生，換言之合計至少10萬的購買力，有機會於短期分批入市，真正大旺市、小陽春或許即將來臨。

此外《施政報告》惠及樓市的措施，亦包括放寬資助出售單位按揭貸款保證安排，延長二手市場最長按揭貸款保證期，由目前30年延至50年，不過由於有關安排尚未落實，預期最快於明年第一季才有實施細節，相信明年初居屋市場的成交量亦會有所增加。

▲ 《施政報告》後短短6日一手市場已錄178宗成交，可見減辣後買家入市信心增加。