三角真皮梳化最得老闆歡心 設計簡約穩固 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： JMStyle品牌旗下亦推出過不少獨特設計的椅子，由本地設計師親自設計，當中更有榮獲設計獎項。三角真皮梳化最得老闆Patrick歡心，親自為它拍攝造型照。鋼結構石屎的高樓大廈在香港隨處可見，其設計概念 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 家居頭條 相關文章 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 今日 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 今日 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 你可能感興趣 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 今日 01:00 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 今日 01:00 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 最新專欄文章 更多 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 今日 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 今日 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 日本「國民家品店」NITORI登陸MegaBox 家具性價比高！ 2023/10/07 日本「國民家品店」NITORI登陸MegaBox 家具性價比高！ James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 2023/09/23 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 國際賽部分候選名單 2023/09/23 國際賽部分候選名單 家具 消費資訊 IKEA