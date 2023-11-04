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三角真皮梳化最得老闆歡心 設計簡約穩固

置業家居 2023/11/04

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JMStyle品牌旗下亦推出過不少獨特設計的椅子，由本地設計師親自設計，當中更有榮獲設計獎項。三角真皮梳化最得老闆Patrick歡心，親自為它拍攝造型照。鋼結構石屎的高樓大廈在香港隨處可見，其設計概念

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欄名 : 家居頭條

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