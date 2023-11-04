IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意

【同場加映】生活中處處充滿顏色，繽紛的色彩不但可以表現美感和個人特色，更能夠在肅殺的秋冬中為家居帶來溫暖的幸福感。適逢IKEA八十周年，IKEA向70年代末至80年代的前衞風格致敬，重塑昔日家飾家品，

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