本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融

一張舒服的梳化，是不少人理想蝸居中的必需品。而市面上都有各種不同功能、款式的梳化，大家又有沒有聽過針對老友記設計的跨代共融傢俬系列呢？

JMStyle是一個本地傢俬品牌，創辦人Patrick在經營的十多

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