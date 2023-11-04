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本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融

置業家居 2023/11/04

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一張舒服的梳化，是不少人理想蝸居中的必需品。而市面上都有各種不同功能、款式的梳化，大家又有沒有聽過針對老友記設計的跨代共融傢俬系列呢？

JMStyle是一個本地傢俬品牌，創辦人Patrick在經營的十多

...

欄名 : 家居頭條

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